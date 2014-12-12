Προσαγωγή άνδρα που κινούνταν απειλητικά στην οδό Βόλου
Ειδήσεις | 22 Αυγ 2025, 14:24
Ένα περίεργο περιστατικό αναστάτωσε το μεσημέρι της Παρασκευής την οδό Βόλου, στη Λάρισα.
Σύμφωνα με τπληροφορίες, άνδρας που φέρεται να κρατούσε μεταλικό εργαλείο, μπήκε σε σειρά καταστημάτων προκαλώντας ανησυχία για τις προθέσεις του.
Στο σημείο κλήθηκαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν τον άνδρα.
Έχει προσαχθεί και διεξάγεται έρευνα για όσα του καταλογίζουν.
Ε.Π. kosmoslarissa.gr
