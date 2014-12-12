Μετά από έλεγχο της αστυνομίας συνελήφθη ένας άνδρας για παράνομη μετακίνηση αιγοπροβάτων σε απαγορευμένη ζώνη λόγω κρουσμάτων ευλογιάς.

Ειδικότερα συνελήφθη, χθες το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας, ένας άνδρας, διότι είχε μετακινήσει περίπου 150 πρόβατα για βόσκηση, σε απόσταση δύο χιλιομέτρων περίπου από την σταβλική του εγκατάσταση, κατά παράβαση ισχύουσας απόφασης.