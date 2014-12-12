Συνελήφθη, χθες στα Φάρσαλα, στα όρια του αυτοφώρου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων, ένας άνδρας, διότι, χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα συνδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, σε αύλειο χώρο οικίας στα Φάρσαλα, αναπαράγοντας μουσική σε υψηλή ένταση, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περιοίκων.