Σύλληψη για δυνατή μουσική στον Τύρναβο
Αστυνομικά | 01 Σεπ 2025, 11:23
Συνελήφθη, χθες τις μεταμεσονύχτιες ώρες σε περιοχή του Δήμου Τυρνάβου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, ένας άνδρας, διότι κατελήφθη να λειτουργεί, ως προσωρινά υπεύθυνος, κατάστημα, ιδιοκτησίας άλλου ατόμου, με αναπαραγόμενη μουσική σε ένταση πέραν του επιτρεπόμενου ορίου.
