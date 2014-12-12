Συνελήφθη, χθες τις μεταμεσονύχτιες ώρες σε περιοχή του Δήμου Τυρνάβου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, ένας άνδρας, διότι κατελήφθη να λειτουργεί, ως προσωρινά υπεύθυνος, κατάστημα, ιδιοκτησίας άλλου ατόμου, με αναπαραγόμενη μουσική σε ένταση πέραν του επιτρεπόμενου ορίου.