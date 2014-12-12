Σύλληψη για κατοχή κάνναβης στη Λάρισα
Αστυνομικά | 10 Νοε 2025, 12:05
Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, ένας άνδρας, διότι, κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 10,4 γραμμαρίων, αυτοσχέδιο τσιγάρο μείγματος κάνναβης-καπνού και -1- πλαστικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.