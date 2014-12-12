Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, ένας άνδρας, διότι, κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν μία νάιλον συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 10,4 γραμμαρίων, αυτοσχέδιο τσιγάρο μείγματος κάνναβης-καπνού και -1- πλαστικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.