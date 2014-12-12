Σύλληψη γυναίκας για ρευματοκλοπή στον Τύρναβο
Αστυνομικά | 06 Νοε 2025, 11:41
Συνελήφθη, χθες το πρωί στον Τύρναβο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, μία γυναίκα, διότι κατελήφθη να προβαίνει σε αυθαίρετη αφαίρεση ηλεκτρικής ενέργειας, κάνοντας χρήση αυτοσχέδιας καλωδίωσης, από το εναέριο δίκτυο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. προς την οικία της
