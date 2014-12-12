Συνελήφθη, σήμερα τις μεταμεσονύκτιες ώρες σε περιοχή του Δήμου Αγιάς, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς, ένας άνδρας, διότι κατελήφθη, ως ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ – μπαρ), να έχει επιτρέψει την είσοδο και παραμονή εντός του καταστήματος σε ανήλικο, καθώς και την πώληση σ’ αυτόν οινοπνευματώδους ποτού, κατά παράβαση της νομοθεσίας περί της προστασίας των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.