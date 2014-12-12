Σύλληψη φυγόποινης σε περιοχή του Δήμου Τεμπών
Αστυνομικά | 30 Σεπ 2025, 12:43
Συνελήφθη, χθες το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Τεμπών, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τεμπών, μία γυναίκα, διότι σε βάρος της εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, καθώς δεν τηρήθηκαν οι όροι έτερης απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για το αδίκημα της υπεξαίρεσης, με συνολική ποινή φυλάκισης 2 ετών και 6 μηνών και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ.
