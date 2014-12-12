Σύλληψη φυγόποινου μετά από βαριά καταδίκη
Αστυνομικά | 13 Σεπ 2025, 11:37
Συνελήφθη, χθες το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Κιλελέρ, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κιλελέρ, άνδρας, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για παραβίαση των διατάξεων της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, με ποινή κάθειρξης 5 ετών και χρηματική ποινή 20.000 ευρώ.
