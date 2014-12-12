Σύλληψη φυγόποινου στη Λάρισα
Αστυνομικά | 27 Αυγ 2025, 11:54
Συνελήφθη, χθες το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας άνδρας, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, για σύσταση και συμμορία και απάτη με υπολογιστή, με ποινή φυλάκισης 18 μηνών.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.