Συνελήφθη, χθες το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας άνδρας, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, για σύσταση και συμμορία και απάτη με υπολογιστή, με ποινή φυλάκισης 18 μηνών.