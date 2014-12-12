Συνελήφθη, χθες το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας  Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Λάρισας, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, με ποινή κάθειρξης 4 ετών και 6 μηνών, για εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.