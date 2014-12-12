Σύλληψη φυγόποινου στη Λάρισα
Αστυνομικά | 18 Οκτ 2025, 10:42
Συνελήφθη, χθες το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Λάρισας, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, με ποινή κάθειρξης 4 ετών και 6 μηνών, για εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.