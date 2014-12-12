Σύλληψη φυγόποινου στη Λάρισα
Αστυνομικά | 29 Οκτ 2025, 10:48
Συνελήφθη, προχθές το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, αλλοδαπός άνδρας, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, με ποινή φυλάκισης 3 μηνών και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ.
