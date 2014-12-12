Συνελήφθη, χθες το πρωί στον Τύρναβο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, ένας άνδρας, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, με ποινή φυλάκισης 4 ετών, για τα αδικήματα της κλοπής και της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος.