Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας σε ανακοίνωσή του «εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή του για την ανεπαρκή λήψη μέτρων ασφαλείας σε οικοδομή που ανεγείρεται σε απόσταση λίγων μέτρων από το σχολείο.

Παρά το γεγονός ότι έχουμε αποστείλει επιστολή προς την κατασκευάστρια εταιρεία και έχουμε επανειλημμένα επικοινωνήσει τηλεφωνικά, δεν έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας για τους μαθητές, τους γονείς και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι εργασίες συνεχίζονται καθημερινά, με εκτεθειμένα επικίνδυνα σημεία και ανεπαρκή ασφάλεια, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο ατυχήματος.

Υπενθυμίζουμε ότι στις αρχές της προηγούμενης σχολικής χρονιάς σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό, όταν καρφί εκτοξεύτηκε από τον χώρο της οικοδομής και προσγειώθηκε στο κεφάλι μητέρας που συνόδευε το παιδί της στο σχολείο. Το περιστατικό αυτό θα μπορούσε να είχε τραγική κατάληξη και αποδεικνύει την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Ως Σύλλογος έχουμε ζητήσει την τοποθέτηση διχτυού ασφαλείας, ώστε να αποφύγουμε δυσάρεστα περιστατικά. Οι εκκλήσεις μας μέχρι και σήμερα έχουν πέσει στο κενό.

Ως Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων, θεωρούμε αδιανόητο να συνεχίζεται η οικοδομική δραστηριότητα δίπλα σε σχολείο χωρίς επαρκή μέτρα προστασίας, ιδιαίτερα σε ώρες προσέλευσης και αποχώρησης μαθητών.

Ζητούμε άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων.

Η ζωή και η σωματική ακεραιότητα των παιδιών μας δεν μπορεί να τίθεται σε κίνδυνο εξαιτίας αμέλειας ή αδιαφορίας».