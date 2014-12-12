Στην ίδρυση Πανελλήνιου Συλλόγου Πληγέντων Κτηνοτρόφων από Ευλογιά-Πανώλη, με έδρα τη Λάρισα, προχώρησαν κτηνοτρόφοι της περιοχής αλλά και από άλλα σημεία της χώρας, των οποίων οι κτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις προσβλήθηκαν από τις ζωονόσους ευλογιά και πανώλη και των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε.

Όπως επισημαίνουν τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου, οι κτηνοτρόφοι που πλήττονται από υποχρεωτικώς δηλούμενες ζωονόσους (ευλογιά αιγοπροβάτων, πανώλη αλλά και αφθώδη πυρετός κ.ά.) υφίστανται τεράστιες απώλειες, οι οποίες δεν καλύπτονται επαρκώς από τα ισχύοντα πλαίσια αποζημιώσεων. Η απώλεια δεν αφορά μόνο τα ζώα, αλλά και το χαμένο εισόδημα, τα προϊόντα, την καραντίνα και το αυξημένο κόστος λειτουργίας.

Αιτήματα – Διεκδικητικό πλαίσιο

1. Πλήρης αποζημίωση της πραγματικής αξίας των ζώων – Επικαιροποίηση των ποσών αποζημίωσης ώστε να ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος αγοράς και παραγωγής. Διαφοροποίηση ανάλογα με είδος, ηλικία, παραγωγικότητα, καθαροαιμία.

2. Αποζημίωση για χαμένο εισόδημα – Κάλυψη της απώλειας παραγωγής (γάλα, κρέας, αναπαραγωγή) για τουλάχιστον 12–24 μήνες, μέχρι την πλήρη ανασύσταση του κοπαδιού.

3. Κάλυψη κόστους καραντίνας και βιοασφάλειας – Ενίσχυση ανά ζώο για κάθε μήνα που η εκτροφή βρίσκεται σε περιοριστικά μέτρα. Κάλυψη εξόδων για ζωοτροφές, απολυμαντικά, εργατικά.

4. Αποζημίωση για καταστροφή προϊόντων – Αποζημίωση για γάλα, τυριά, ζωοτροφές ή άλλες πρώτες ύλες που αναγκαστικά καταστρέφονται λόγω μέτρων.

5. Ταχεία και διαφανής πληρωμή – Καταβολή προκαταβολής 70% εντός 30 ημερών από τη θανάτωση. Εξόφληση με την ολοκλήρωση των ελέγχων.

6. Στήριξη για ανασύσταση κοπαδιών – Επιδοτήσεις για αγορά νέων ζώων και ενίσχυση βελτίωσης φυλών. Πρόβλεψη για γενετικό υλικό υψηλής αξίας που χάνεται.

7. Έκτακτη Ευρωπαϊκή Ενίσχυση – Αξιοποίηση ειδικών κονδυλίων της ΕΕ για την ανακούφιση κτηνοτρόφων, όπως εφαρμόστηκε σε Ισπανία και Πορτογαλία για αντίστοιχες ζωονόσους.

Καταλήγοντας τα ιδρυτικά μέλη, επισημαίνουν ότι η διαχείριση των ζωονόσων πρέπει να προστατεύει τη δημόσια υγεία και το ζωικό κεφάλαιο, αλλά και να διασφαλίζει την οικονομική επιβίωση των κτηνοτρόφων και παράλληλα ζητούν την άμεση εφαρμογή δίκαιων και ρεαλιστικών μέτρων αποζημίωσης, ώστε να συνεχίσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα με ασφάλεια και αξιοπρέπεια.

Επικοινωνία για εγγραφές

Οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι από όλη την Ελλάδα, μπορούν να απευθυνθούν στα παρακάτω τηλέφωνα για να γίνουν μέλη του συλλόγου: 6932282021 (Ντιζές Δημήτρης), 6974953312 (Παπασταργίου Γιάννης), 6974640778 (Παπαζιάκας Δημήτρης).