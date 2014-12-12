Συλλυπητήρια της ΔΕΕΠ Λάρισας στο Αντώνη Σαμαρά
Λάρισα | 08 Αυγ 2025, 08:38
Σε ανακοίνωσή της η ΔΕΕΠ Λάρισας εκφράζει “τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για την αδόκητο απώλεια της κόρης του, στον πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας & Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του”.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.