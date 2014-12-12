Σε ανακοίνωσή της η ΔΕΕΠ Λάρισας εκφράζει “τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για την αδόκητο απώλεια της κόρης του, στον πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας & Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του”.