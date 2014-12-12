Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, με αφορμή πρόσφατα περιστατικά, επανέρχεται με ενημερωτικού χαρακτήρα συμβουλές προς τους πολίτες για την αποφυγή εξαπάτησής τους από επιτήδειους.

Επιγραμματικά, οι επιτήδειοι, μέσω τηλεφωνικών κλήσεων που αποσκοπούν στον αιφνιδιασμό, επικαλούμενοι διάφορες ιδιότητες και εναλλάσσοντας τα προσχήματα και τεχνάσματα που χρησιμοποιούν, στοχεύουν στην απόσπαση χρηματικών ποσών ή χρυσαφικών-κοσμημάτων, κατά κύριο λόγο από ηλικιωμένα άτομα.

Ειδικότερα, ως προς την δράση τους:

∙παριστάνουν τον «γιατρό» και τον «αστυνομικό» και επιδιώκουν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά ή τιμαλφή, τα οποία παραλαμβάνουν συνεργοί τους από την οικία των θυμάτων ή από κοντινό στην οικία τους σημείο που θα τους υποδείξουν, χρησιμοποιώντας δύο, κυρίως, προσχήματα που αφορούν το παιδί τους ή άλλο στενό συγγενικό τους πρόσωπο:

Α) είτε ότι έχει τραυματιστεί και πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, καθότι η υγεία του τίθεται σε κίνδυνο, απαιτώντας την καταβολή χρηματικών ποσών,

Β) είτε ότι έχει προκαλέσει τροχαίο ατύχημα με θανάσιμο/βαρύτατο τραυματισμό ατόμου, ιδίως παιδιού, και προκειμένου να αποφύγει τις ποινικές συνέπειες, ζητούν χρήματα.

Μάλιστα, προκειμένου να ενισχύσουν την πειστικότητα των ισχυρισμών τους, συνεργοί τους παριστάνουν στο τηλέφωνο το παιδί τους ή το στενό συγγενικό τους πρόσωπο, εκλιπαρώντας για βοήθεια μέσα σε έντονη συναισθηματική φόρτιση και ασκώντας ψυχολογική πίεση στα θύματα.

∙παριστάνουν τον «λογιστή», επιστρατεύοντας διάφορα προσχήματα, όπως ενδεικτικά:

Α) την ανάγκη καταγραφής ή/και φωτογράφισης χρυσαφικών – κοσμημάτων που έχουν στο σπίτι τους τα θύματα προκειμένου “δήθεν” να αποφευχθεί η επιβολή προστίμου από την εφορία ή η κατάσχεση αυτών ή να τους χορηγηθεί επίδομα κ.ά. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργοί τους μεταβαίνουν στις οικίες όπου παραλαμβάνουν/αφαιρούν τα τιμαλφή ή προφασίζονται ότι έχουν ξεχάσει την φωτογραφική μηχανή και αποχωρούν, έχοντας αφαιρέσει τα χρυσαφικά – κοσμήματα,

Β) την χορήγηση επιδομάτων στα θύματα, αποσπώντας κωδικούς και στοιχεία τραπεζικών καρτών – λογαριασμών.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας συνιστά:

∙να μην πείθεστε όταν άγνωστος σας καλέσει και με διάφορα προσχήματα σας ζητάει χρήματα ή τιμαλφή ή προς καταγραφή κοσμήματα,

∙να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθούν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο). Να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.),

∙σε τέτοιες περιπτώσεις, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι,

∙να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας,

∙στην περίπτωση αυτή, να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικείμενα, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αφαίρεσής τους με τη μέθοδο της απασχόλησης.

∙να αποφεύγετε τη γνωστοποίηση προσωπικών οικονομικών δεδομένων- στοιχείων και σε καμία περίπτωση να μην κοινοποιείτε σε τρίτους προσωπικούς κωδικούς, κωδικούς επαλήθευσης κ.λπ.,

∙να μη συμπληρώνετε φόρμες με τα προσωπικά σας στοιχεία όταν αποστέλλονται από άγνωστες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή μέσω μηνυμάτων (SMS, Social Media κ.λπ.),

∙να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνείτε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.ά.).

Σημειώνεται ότι μέθοδοι απατών που χρησιμοποιούν επιτήδειοι καθώς και συμβουλές υπάρχουν αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας στο www.astynomia.gr, και ειδικότερα στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/Χρήσιμες συμβουλές».

Επιπλέον, πληροφορίες και συμβουλές για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στο https://cyberalert.gr