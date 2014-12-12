Δυναμικό «παρών» στο 1ο Ευρωπαϊκό Forum των πόλεων που μαθαίνουν έδωσε ο Δήμος Λαρισαίων, με τη Λάρισα να είναι η μοναδική ελληνική πόλη που συμμετείχε στις διεργασίες του συνεδρίου, αλλά και στη διαβούλευση αναφορικά με τη δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου πόλεων που μαθαίνουν.

Το Συνέδριο διεξήχθη στην πόλη Evry-Courcouronnes της Γαλλίας και τον Δήμο Λαρισαίων εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Άθλησης, κ. Ηρακλής Γερογιώκας.

Ο κ. Γερογιώκας παρουσίασε τις δράσεις της Λάρισας ως πόλης που μαθαίνει, οι οποίες εντυπωσίασαν τους Ευρωπαίους εταίρους. Συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η ανάγκη δικτύωσης μεταξύ των πόλεων, ειδικά των ευρωπαϊκών, αλλά και κάτι που τόνισε και ο γενικός συντονιστής του UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL) και μεγάλη προσωπικότητα του κλάδου Raúl Valdés Cotera, η αναγκαιότητα της διαφορετικότητας και η παραδοχή ότι οι πόλεις μαθαίνουν διαφορετικά -και βέβαια ενίοτε διαφορετικά αντικείμενα.

Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου

Ειρήσθω εν παρόδω, ο κ.Raúl Valdés Cotera έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου της Λάρισας και μετά από τηλεφωνική πρόταση του Δημάρχου, κ. Μαμάκου θα είναι παρών στο 2ο Φεστιβάλ, που προγραμματίζεται για την άνοιξη του 2026.

Να σημειωθεί ακόμη ότι στο πλαίσιο του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν διάφορα μοντέλα και προσεγγίσεις, όπως των πρωτοπόρων Ιρλανδών στο Κορκ, επίσης στο Λίμερικ, στην Τβάρνα της Σλοβακίας, στο Εβρύ της Γαλλίας, στη Λωζάνη, στο Λόουελ των ΗΠΑ, στη Βάντα της Φινλανδίας. Η ζεστή φιλοξενία των Γάλλων ολοκληρώθηκε με μια ξενάγηση στο κτίριο της UNESCO στο Παρίσι και το ραντεβού ανανεώθηκε σε ένα κλίμα φιλίας, συναδελφικότητας και αισιοδοξίας.