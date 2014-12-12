Στο Ευρωπαϊκό συνέδριο για την Μεσογειακή Διατροφή, στο πλαίσιο της στρατηγικής EUSAIR στο Μπάρι της Ιταλίας, συμμετείχε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, την οποία εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δρ. Δημ. Σταυρίδης, ως ομιλητής. Στο συνέδριο συμμετείχαν 114 εκπρόσωποι φορέων από Υπουργεία Ανάπτυξης, Τουρισμού, Πολιτισμού και Γεωργίας, Περιφέρειες καθώς και φορέων παραγωγών αγροδιατροφής, Τουρισμού, Πολιτισμού, Εμπορίου και επιστημόνων από συνολικά 15 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το Συνέδριο συνδιοργάνωσαν οι Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Πολιτικής-DG Regio, Agri, Grow-Μove, RtD και Horizon σε συνεργασία με την Προεδρία της στρατηγικής Αδριατικής Ιονίου και το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Μπάρι

Η πρωτοβουλία της προώθησης της Μεσογειακής διατροφής σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα βασίζεται στην αναγνώρισή της από τον FAO και την UNESCO ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας το 2013, ύστερα από κοινή πρόταση των χωρών Κύπρου, Ελλάδας, Ιταλίας, Κροατίας και Μαρόκου. Αντανακλά τη βαθιά διασύνδεση μεταξύ τροφίμων, περιβάλλοντος, κοινωνίας, οικονομίας και πολιτισμού, τα οποία όλα ευθυγραμμίζονται στενά με τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της EUSAIR.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετείχε, μέσω του εκπροσώπου της Δημ. Σταυρίδη, στο διάλογο των 3 εργαστηρίων της EUSAIR για τη Μεσογειακή Διατροφή, με επίκεντρο τον οικοτουρισμό, τον αγροτουρισμό, τους πολιτιστικούς προορισμούς, την προέλευση και τα βιολογικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συμβάσεων και υπηρεσιών, τις ψηφιακές δεξιότητες και τη διασύνδεση αγροτικών και αστικών περιοχών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο συνέδριο τονίστηκε η ανάγκη οι χώρες της ΝΑ Ευρώπης να αξιοποιήσουν τα σαφή συγκριτικά πλεονεκτήματα:

• Πλούσια βιοποικιλότητα

• Παράκτια και αγροτικά τοπία

• Ισχυρό αγροδιατροφικό τομέα

• Αναδυόμενη δυναμική σε βιολογική γεωργία, οικο-περιοχές και Περιφέρειες καθώς και τα πιστοποιημένα τοπικά προϊόντα ονομασίας προέλευσης.

Η Μεσογειακή Διατροφή μπορεί να μετατρέψει αυτά τα στοιχεία σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

Συμφωνήθηκε η συνεργασία των δημόσιων, ιδιωτικών και κοινωνικών φορέων για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος προώθησης δράσεων και έργων υποστήριξης της Μεσογειακής διατροφής στις Περιφέρειες των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, που θα ξεκινήσει το 2026 με ορίζοντα έως το τέλος της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2034.

Για τον σκοπό αυτό συγκροτήθηκε κοινή Ομάδα Εργασίας Υπουργείων, Περιφερειών και επιστημονικών φορέων με την συμμετοχή και της DG Regio, για να προετοιμάσει το εταιρικό σύμφωνο και να προτείνει τις δράσεις του Προγράμματος. Στην Ομάδα εργασίας συμμετέχει και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία μπορεί μέσω της συμμετοχής της στο εταιρικό σχήμα για τη Μεσογειακή Διατροφή θα έχει τη δυνατότητα της επιλεξιμότητας καθώς και την ιδιότητα του πιστοποιημένου εταίρου στα προτεινόμενα διακρατικά και διαπεριφερειακά έργα και δράσεις, που θα προταθούν για χρηματοδότηση. και υλοποίηση όπως:

Οι δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν:

• Υποστήριξη νέων αιτήσεων πιστοποίησης ΠΟΠ/ΠΓΕ και βιολογικών προϊόντων

• Εκστρατείες για την προώθηση τοπικών ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων στις εγχώριες και διεθνείς αγορές

• Συμμετοχή σε εκθέσεις αγροδιατροφικών προϊόντων

• Οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ερευνητικών εργαστηρίων

• Εκπαίδευση και σεμινάρια για παραγωγούς προϊόντων Μεσογειακής Διατροφής

Ομιλητές και διαχειριστές κεφαλαίων από τα ΕΤΠΑ, ΕΚΤ+, ΚΑΠ, Horizon, Erasmus+, LIFE, EU4Health, PRIMA, IPA ADRION, EuroMED, NEXT MED και Interreg παρουσίασαν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υποστήριξη της Μεσογειακής Διατροφικής Συνεργασίας.

Η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας Εργασίας MD για τη διαμόρφωση της Διαπυλωνικής Εμβληματικής Συνεργασίας και του Έργου έχει προγραμματιστεί για την 1η Δεκεμβρίου.

Την Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής-DG Regio που είχε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης του Συνεδρίου και του νέου Προγράμματος προώθησης της Μεσογειακής διατροφής εκπροσώπησαν τα στελέχη της EE: GillesKittel και Γιώργος Α. Εμμανουήλ.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με επίσκεψη στην βιολογική περιοχή DelleLame στην περιφέρεια Murgia της Απουλίας. Η Απουλία είναι μια περιοχή όπου το 25% της καλλιεργούμενης γης είναι βιολογικό, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 10%. Η περιοχή DelleLame, με 51% βιολογική κάλυψη, αναγνωρίζεται από την Περιφέρεια της Απουλίας ως Βιολογική Περιοχή και λαμβάνει θεσμική και οικονομική υποστήριξη για πέντε συνεταιριστικές ομάδες παραγωγών.

Η περιοχή λειτουργεί βιώσιμα από περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής άποψης, διαθέτοντας αμυγδαλιές, κερασιές, ακτινίδια, ελιές και σταφύλια, καθώς και τοπικά οινοποιεία και ελαιοτριβεία, καλλιεργητές φρούτων και λαχανικών, παραδοσιακές μουσικές σχολές και αγροτουριστικά καταλύματα. Οι κάτοικοι των πόλεων την επισκέπτονται για βιωματικές αλληλεπιδράσεις με την αγροτική ζωή. Η κοινότητα παρακολουθεί ενεργά τις εξελίξεις στην αγροτική Τεχνητή Νοημοσύνη και αξιοποιεί τους κανονισμούς και τα προγράμματα της ΕΕ, που υποστηρίζουν τη βιολογική και βιοδυναμική γεωργία, την παραγωγή χωρίς ΓΤΟ, τον αγροτουρισμό, τον οικοτουρισμό, τον πολιτιστικό τουρισμό και τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ με την επωνυμία Μεσογειακή Διατροφή.