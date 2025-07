Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πρωτοβουλιών συμμετείχε στις 18 και 19 Ιουνίου 2025 στην Φεράρα της Ιταλίας στην 1η διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου “S.o.l.e. MED” με εκπροσώπηση από της κυρίες Σαμαρά Έλενα και Γιουρούκη Ζωή.

Το S.o.l.e. MED στοχεύει στη δημιουργία ενός διακρατικού δικτύου συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου, μεταφέροντας και αξιοποιώντας το έργο ESFER 14-20 που υλοποιήθηκε στην περιφέρεια της Emilia Romagna, για την προώθηση της ανοιχτής καινοτομίας, των επιχειρηματικών ευκαιριών και των μοντέλων κατάρτισης για νέους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί μια ειδική ενότητα κατάρτισης με επίκεντρο τη βιώσιμη βιοοικονομία για την υποστήριξη νέων επιχειρηματιών ηλικίας από 18 έως 30 ετών, συνδυάζοντας την ανοιχτή καινοτομία με τη βιοοικονομία.

Το έργο υλοποιείται σε 6 ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Βουλγαρία, και Βοσνία Ερζεγοβίνη, με κάθε περιφέρεια να παρουσιάζει διαφορετικό επίπεδο ωρίμανσης στα οικοσυστήματα βιοοικονομίας και οικοκαινοτομίας.

Μέσω του έργου, επιδιώκεται η ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου, με έμφαση στον συνδυασμό ανταγωνιστικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αποδεικνύεται από την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, ειδικά για νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες (start-up, μικρο-επιχειρήσεις) μέσω της ανάπτυξης νέων συνεργασιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (Ανοιχτά Εργαστήρια, Κόμβοι Καινοτομίας) και της παροχής στοχευμένης στήριξης για τις νέες βιώσιμες αλυσίδες αξίας (Βιοοικονομία).

Επιπρόσθετα, επιδίωξη του έργου είναι η προώθηση του έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού δημιουργώντας και ενισχύοντας τα δίκτυα καινοτομίας, ώστε να μετριάσει το χάσμα των επιδόσεων καινοτομίας μεταξύ των περιοχών της Μεσογείου.

Στο έργο συμμετέχουν 7 εταίροι με επικεφαλής τον Δήμο της Ferrara. Οι υπόλοιποι εταίροι είναι οι: Lleida City Council, Municipality of Razlog, University of Ferrara, ViLabs LTD, Chamber of Commerce and Industry of Banja Luka Region και η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η διάρκεια του έργου είναι 27 μήνες και o συνολικός προϋπολογισμός 1.434.750,00€.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι, συζήτησαν μεταξύ άλλων τους στόχους του έργου, το όραμα και τη φιλοσοφία του δίνοντας έμφαση στη γεφύρωση των περιφερειακών κενών καινοτομίας, κλιμακώνοντας τις πρακτικές οικοκαινοτομίας και παρέχοντας συγκεκριμένες λύσεις κυκλικής οικονομίας μέσω ενός κοινού μοντέλου, ενώ επιπλέον συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης και το χρονοδιάγραμμα του έργου καθώς και οι ρόλοι κάθε εταίρου. Ο επικεφαλής εταίρος ανέλυσε την στρατηγική επικοινωνίας και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου, ενώ παράλληλα παρουσίασε τη μεθοδολογία συλλογής δεδομένων και πληροφοριών, απαραίτητων για την ομαλή και αποτελεσματική υλοποίησή του.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη κ. Κουρέτα συμμετέχει σε ευρωπαϊκές δράσεις και υλοποιεί έργα, αξιοποιώντας ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης, με γνώμονα τη δημιουργικότητα και την καινοτομία και στόχο την αναβάθμιση τόσο της ποιότητας ζωής των πολιτών όσο και των υπηρεσιών προς αυτούς, σύμφωνα με τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας στο τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Πρωτοβουλιών στο τηλ 2413506239,359.