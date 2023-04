Πραγματοποιήθηκε στις 22-25 Μαρτίου 2023 στη Βαρκελώνη η εναρκτήρια διακρατική συνάντηση του προγράμματος “FutureUp: Young players building the future of Europe” του προγράμματος «Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)» στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος και ο Δήμος Λαρισαίων.

Το συνολικό εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους: Συντονιστής: Associacio Plataforma Mozaika Per La Promocio De La Cultura Jueva De Catalunya (Ισπανία). Λοιποί εταίροι: Drustvo Za Razvijanje Prostovoljnega Dela Novo Mesto (Σλοβενία), Fajub – Federação Das Associações Juvenis Do Distrito De Braga (Πορτογαλία), Genista Research Foundation (Μάλτα), Asociatia Se Poate (Ρουμανία), Δήμος Λαρισαίων (Ελλάδα), Gemeente Rhenen (Ολλανδία), A2030 (Ιταλία).

Το FutureUp υλοποιείται γύρω από 8 σημαντικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις πόλεις που συμμετέχουν στο έργο. Θα κινητοποιήσει άμεσα περισσότερους από 400 συμμετέχοντες (αριθμός ατόμων που αναμένεται να παρακολουθήσουν την κάθε εκδήλωση), και έμμεσα να προσεγγίσουν και να ωφεληθούν περισσότερα από 25.000 άτομα (αριθμός ατόμων που αναμένεται να παρακολουθήσουν τα αποτελέσματα μέσω δραστηριοτήτων διάδοσης και αντίκτυπου).

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες. Κάθε εταίρος του έργου θα διοργανώσει μια διεθνή εκδήλωση στην οποία θα συμμετέχουν εκτός από τους εταίρους του έργου, τοπικοί και περιφερειακοί συμμετέχοντες. Έτσι τοπικοί και περιφερειακοί οργανισμοί θα συνεργαστούν προκειμένου να επιτευχθεί ο μεγαλύτερος αντίκτυπος του έργου. Οι διάφορες δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου θα οργανωθούν σε τέσσερις φάσεις, και συνοψίζουν τη γενική ιδέα και τα επιθυμητά αποτελέσματα στην ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των νέων στη γνώση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. καθώς και της ανάγκης για διαπολιτισμικό διάλογο, προώθηση και προστασία των ελευθεριών, της ισότητας και της διαφορετικότητας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στη Βαρκελώνη οι εταίροι του προγράμματος παρουσίασαν ο καθένας τον οργανισμό και τις δράσεις που υλοποιεί ο οργανισμός που εκπροσωπεί. Στη συνέχεια οι Ισπανοί και συντονιστές του προγράμματος έδωσαν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος, τα παραδοτέα και τις δράσεις που θα υλοποιηθούν.

Κατά τη διάρκεια της απογευματινής συνάντησης πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από το επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου Διεθνών Σπουδών της Βαρκελώνης σχετικά με τον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε. και στη συνέχεια συζήτηση σε στρογγυλή τράπεζα με κύριο θέμα τη θρησκευτική ελευθερία και τη σημασία της: «Τι σημαίνει να είσαι θρησκευτικός σε μια κοσμική κοινωνία;»