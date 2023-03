Στις 26-28 Φεβρουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η τελική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Solidart – Network for the youth debate about the solidarity in crisis times, through creativity and art» στη Σόφια της Βουλγαρίας στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Λαρισαίων. Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 24 μηνών, χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Europe For Citizens - Ευρώπη για τους Πολίτες».

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των οχτώ εταίρων του δικτύου από τη Σλοβενία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Πολωνία, την Λετονία και τη Βουλγαρία. Στην συνάντηση από πλευράς του Δήμου Λαρισαίων συμμετείχαν, ο φοιτητής Πολιτικών Μηχανικών Σταύρος Βελισσαρίου και ο σπουδαστής Αναστάσης Κυριλλίδης.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των εταίρων για την προαγωγή και ενδυνάμωση της συμμετοχή των νέων, η ανάπτυξη νέων πολιτικών ικανοτήτων που θα επιτρέψουν στους νέους να συμμετάσχουν στην τοπική τους κοινότητα ως πολίτες της ΕΕ, η δημιουργία ψηφιακού υλικού και οδηγού για τη διάδοση αυτών των συμπερασμάτων, των πληροφοριών και των πρακτικών.

Κατά τη διάρκεια της τελικής συνάντησης, έγινε αναδρομή στην πορεία και την εξέλιξη του έργου καθώς επίσης και στο σύνολο των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στα τελικά αποτελέσματα του έργου αλλά και στην βιωσιμότητα αυτού εφεξής.

Τέλος, υπήρξε ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τον αντίκτυπο των δράσεων του έργου και την εύρεση δημιουργικών τρόπων για την προσέγγιση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και τη συνέχιση των δράσεων.

Περισσότερα για το έργο Solidart αλλά και τα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιεί ο Δήμος Λαρισαίων, μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου:

https://www.larissa-dimos.gr/el/enimerosi/europaika-programmata

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Λαρισαίων τηλ. 2413-500237 και email: euprojects@larissa.gov.gr (Ευαγγελία Γκουντρουμπή, Μαρία Νικολαΐδου).