Σε ανακοίνωση της "Συμπαράταξης Λαρισαίων" αναφέρονται τα εξής:

"Στο OlympiaForum VI ο Δήμαρχος Μαμάκος μιλά για «ένα από τα μεγαλύτερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελλάδα», με έμφαση στην ελεγχόμενη στάθμευση.

Στη Λάρισα, ο σύμβουλος και ο αντιδήμαρχός του υποβάθμιζαν το ίδιο έργο, γιατί σχεδιάστηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, μιλώντας ειρωνικά για «30 παρκόμετρα και 15 τάμπλετ» που κόστισαν 1,8 εκατομμύρια ευρώ.

Όταν η επικοινωνία επιχειρεί να αποκρύψει τη αλήθεια, η διγλωσσία γίνεται επίσημη πολιτική.

Την στιγμή δε που με τη μη λειτουργία του συστήματος ελέγχου πεζοδρόμων (βυθιζόμενες μπάρες) συνεχίζουν να απαξιώνουν ένα καινοτόμο ψηφιακό σύστημα που έβαλε τη Λάρισα στον Πανευρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη με πολλές βραβεύσεις και παρουσίασή του το 2022 στο παγκόσμιο ετήσιο ραντεβού της Βαρκελώνης (Smart City Expo World Congress) των πόλεων του κόσμου".