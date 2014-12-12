Σε ανακοίνωση της Συμπαράταξης Λαρισαίων σχετικά με τον απολογισμό της εμποροπανήγυρης 2024, στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρονται τα εξής:

“Η χθεσινή διαδικασία απολογισμού της Εμποροπανήγυρης Λάρισας για το προηγούμενο έτος στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, που προκλήθηκε μετά από αίτημα της «Συμπαράταξης Λαρισαίων», δείχνει ξεκάθαρα ένα σοβαρό έλλειμμα διαφάνειας.

Η Εμποροπανήγυρη της Λάρισας είναι ένας θεσμός με ιστορία, που αφορά όχι μόνο τους εκθέτες, αλλά το σύνολο της πόλης. Αποτελεί σημαντική οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, που όλα τα προηγούμενα χρόνια διεξάγονταν με την ευθύνη των υπηρεσιών του Δήμου. Για πρώτη φορά με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, και παρά τις αντιδράσεις της Αντιπολίτευσης, δόθηκε σε ιδιώτη άγνωστο στην πόλη.

Ένα χρόνο μετά ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών δηλώνει αδυναμία να παρουσιάσει στοιχεία με τα πραγματικά έσοδα, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να μην γνωρίζει αν τηρήθηκαν οι όροι της διακήρυξης, που έθεταν συγκεκριμένα όρια!

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ο ίδιος παρουσίασε, ο Δήμος φαίνεται πως εισέπραξε 372.124€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (συν 11.000€ από την εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία του Λούνα Παρκ). Ο ιδιώτης, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης μπορεί να έχει μέγιστα δυνατά έσοδα 447.000€. Δηλαδή μένουν στον ιδιώτη έως 75.000€. Από αυτά, μόνο για ρεύμα και τη συναυλία δαπανήθηκαν από τον ιδιώτη περίπου 50.000€, χωρίς να υπολογίζονται καθαριότητα, φύλαξη, ασφάλιση και ηλεκτρολογικοί έλεγχοι….

Κάτι δεν πάει καλά στην αριθμητική σας κύριε δήμαρχε!!!

Τα νούμερα δεν βγαίνουν!!!

Το μοντέλο φαίνεται ζημιογόνο και εγείρονται ζητήματα διαφάνειας.

Η πόλη είναι μικρή.

Η άρνηση των στελεχών της Δημοτικής Αρχής και προσωπικά του Δημάρχου να τοποθετηθούν για τα οικονομικά δεδομένα που οι ίδιοι παρουσίασαν δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά.

Την ίδια στιγμή ερωτηματικά δημιουργεί ότι και στην περσινή διακήρυξη και στην φετινή η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι δεν χρειάζεται ο όποιος ιδιώτης να έχει ανάλογη εμπειρία ή δραστηριότητα στο παρελθόν. Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος εξηγούσε στους έκπληκτους συμβούλους ότι πρόκειται για μια απλή εκμίσθωση χώρου (!) και μπορεί να το αναλάβει ο καθένας. Και ας πρόκειται για μία πολύ δύσκολη διοργάνωση, με πολύπλοκες διαδικασίες, όπως οι υπηρεσίες του Δήμου παρουσίασαν, σε έναν χώρο που επισκέπτονται δεκάδες χιλιάδες συμπολιτών μας.

Ζητάμε απαντήσεις και διαφάνεια.

Η Εμποροπανήγυρη δεν είναι πείραμα.

Είναι θεσμός της Λάρισας και ανήκει στους δημότες της”.