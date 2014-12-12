Σε νέα ανακοίνωση της, η "Συμπαράταξη Λαρισαίων", σχετικά με τον απολογισμό του παζαριού, αναφέρει τα εξής:

“Η Δημοτική Αρχή του κου Μαμάκου πιστεύει πως ο απολογισμός του παζαριού είναι μια 9λεπτη στημένη διαδικασία στη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας όπου ο αρμόδιος αντιδήμαρχος διαβάζει το κείμενό του και απαγορεύεται στην αντιπολίτευση να θέσει ερωτήσεις.

Προσπάθησαν να το επιβάλλουν. Δεν τους βγήκε.

Η πραγματικότητα είναι πως ο προχθεσινός απολογισμός της εμποροπανήγυρης του 2024 έγινε μετά από παρέμβαση της Συμπαράταξης Λαρισαίων. Τέθηκαν ουσιαστικά ερωτήματα και αυτό ενόχλησε τον κο Δήμαρχο. Ας το συνηθίσει.

Και επειδή πολύς λόγος γίνεται για τις προηγούμενες διοργανώσεις του παζαριού και αν γίνονταν απολογισμοί, η μεγάλη διαφορά είναι ότι μέχρι τώρα την ευθύνη την είχε ο Δήμος, τα στοιχεία υπήρχαν στις υπηρεσίες του και ήταν διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο. Σήμερα δεν είναι. Ο κος Μαμάκος που στη Δημοτική Αρχή Τζανακούλη ήταν αντιδήμαρχος οικονομικών και καθ’ ύλην αρμόδιος για τη διοργάνωση του παζαριού τα ξέρει αυτά.

Η αλήθεια είναι σκληρή, κύριοι της Δημοτικής Αρχής: δώσατε έναν θεσμό της πόλης σε έναν άγνωστο στην πόλη ιδιώτη. Συνεργαστήκατε μαζί του. Και σήμερα δεν μπορείτε να παρουσιάσετε τα βασικά: πόσα είναι τα πραγματικά έσοδα, πόσα τα έξοδα, αν τηρήθηκαν οι όροι της διακήρυξης. Αυτή είναι η «καινοτομία» σας!

Το μήνυμά μας είναι σαφές:

Θα συνεχίσουμε να επιτελούμε το θεσμικό μας ρόλο. Να θέτουμε ερωτήματα. Και ας ενοχλεί κάποιους.

Χωρίς πλήρη οικονομικό απολογισμό και διαφάνεια, η Εμποροπανήγυρη παραμένει ένα ερωτηματικό. Τα νούμερα δεν βγαίνουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάσατε, αν τηρήθηκαν οι όροι της Δημοπρασίας, το μοντέλο φαίνεται ζημιογόνο. Και αυτό πρέπει να το εξηγήσετε στους πολίτες.

Η Εμποροπανήγυρη δεν είναι προσωπικό σας «πείραμα» κε Δήμαρχε. Ούτε ιδιοκτησία σας. Ανήκει στη Λάρισα. Και η Λάρισα απαιτεί απαντήσεις”.