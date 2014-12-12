Στο δημοτικό συμβούλιο θα φέρει η "Συμπαράταξη Λαρισαίων" το θέμα με το ατύχημα στο χώρο της Εμποροπανήγυρης Λάρισας και συγκεκριμένα στην πίστα με ηλεκτρονικά αυτοκινητάκια, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 62χρονης γυναίκας.

Στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, του δημοτικού συνδυασμού, αναφέρθηκαν τα εξής:

"Στα τέλη Αυγούστου, ο Δήμαρχος κ. Μαμάκος δήλωνε με υπερηφάνεια ότι το Παζάρι της Λάρισας για το 2025 οργανώθηκε με τον πιο σύγχρονο, αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο.

Τόνιζε ότι η διαδικασία εκμίσθωσης των χώρων είχε γίνει με πλήρη ευθύνη του Δήμου, με σεβασμό στους κανόνες που ο ίδιος όρισε, και επισήμαινε ότι για λόγους ασφαλείας δεν θα λειτουργήσει φέτος λούνα παρκ, δίνοντας έμφαση στην προστασία των παιδιών και την ασφάλεια των επισκεπτών.

Εκφράσαμε από την αρχή την αντίθεσή μας για την ανάθεση του παζαριού σε ιδιώτες. Δεσμευτήκαμε απέναντι στους πολίτες πως θα παρακολουθήσουμε την τήρηση των διαδικασιών.

Λίγες ημέρες μετά την έναρξη τη εμποροπανήγυρης, η πόλη μας πληροφορείται για ένα σοβαρό ατύχημα που συνέβη σε πίστα ηλεκτρικών αυτοκινητάκια για παιδιά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας 62χρονης γυναίκας.

Σε δημόσιο χώρο και για δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται στους όρους της δημοπρασίας!

Περιμέναμε την τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής.Σιωπή.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος δήλωσε άγνοια και η αρμόδια Επιτροπή από την Παρασκευή που συνέβη το συμβάν ακόμα δεν έχει συνεδριάσει. Για την ακρίβεια, μετά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, αποφασίστηκε η συνεδρίαση να γίνει το απόγευμα της Τρίτης, λίγο πριν το κλείσιμο.

Τα ερωτήματα είναι πολλά και αφορούν τη Δημοτική Αρχή και προσωπικά τον ίδιο τον Δήμαρχο:

• Πώς είναι δυνατόν να λειτουργούν παιχνίδια που παραδοσιακά ανήκαν στο λούνα παρκ σε χώρο που δεν περιλαμβανόταν στη δημοπρασία και δεν έχει εκμισθωθεί;

• Ο Δήμαρχος δεν το γνώριζε όταν διαβεβαίωνε την τοπική κοινωνία ότι δεν θα λειτουργήσει το λούνα παρκ;

• Ποιος διασφαλίζει ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας;

• Έγιναν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι;

• Τηρήθηκαν οι όροι της σύμβασης και η νομοθεσία;

Αυτά τα ερωτήματα είναι απολύτως εύλογα και απαιτούν σαφείς και άμεσες απαντήσεις.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους θα πρέπει να λειτουργήσουν.

Η Συμπαράταξη Λαρισαίων θεωρεί ότι η εγκατάσταση αυτών των παιχνιδιών με την ανοχή ή την αμέλεια της Δημοτικής Αρχής δημιουργεί πολλαπλά ερωτηματικά και, όπως αποδεικνύεται από τα πράγματα, εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών, ιδίως των παιδιών που επισκέπτονται το Παζάρι. Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι η προστασία του δημόσιου χώρου και η ασφάλεια των πολιτών υποτάσσονται σε πανηγυρισμούς για τη δήθεν “διαφάνεια” και τον “εκσυγχρονισμό”.

Στο πλαίσιο αυτό, η Συμπαράταξη Λαρισαίων θα φέρει άμεσα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζητώντας πλήρη ενημέρωση για:

• τις συνθήκες λειτουργίας αυτών των παιχνιδιών,

• ποιος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια,

• αν τηρήθηκαν οι όροι μίσθωσης του χώρου,

• και αν έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία των πολιτών.

Η ενημέρωση και η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι πλήρως δημόσια, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και να αναδειχθεί η πραγματική εικόνα της κατάστασης.

Κλείνοντας, η Συμπαράταξη Λαρισαίων επιμένει ότι η προστασία των παιδιών, η ασφάλεια των επισκεπτών και ο σεβασμός στους δημόσιους χώρους είναι προτεραιότητες που δεν μπορούν να παρακαμφθούν.

Ζητούμε από τη Δημοτική Αρχή σαφείς απαντήσεις, πλήρη διαφάνεια και άμεση ανάληψη ευθύνης για όσα έχουν συμβεί.

Η πόλη της Λάρισας δικαιούται ασφαλείς χώρους ψυχαγωγίας και έγκυρη ενημέρωση. Η Συμπαράταξη θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την υπόθεση και θα φέρει όλα τα ζητήματα προς συζήτηση όπου απαιτείται, ώστε οι δημότες να έχουν πλήρη εικόνα και να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους."