Συμπαράταξη Λαρισαίων: "Ειρωνείες αντί απαντήσεων: Η αλαζονεία της εξουσίας!"
Λάρισα | 01 Οκτ 2025, 18:56
Σε ανακοίνωση της «Συμπαράταξης Λαρισαίων» αναφέρονται τα εξής:
«Αντί για σοβαρές απαντήσεις σχετικά με τη λειτουργία παιχνιδιών σε χώρο που δεν περιλαμβανόταν στη δημοπρασία της Εμποροπανήγυρης, η Δημοτική Αρχή του κου Μαμάκου επέλεξε ειρωνείες και ύβρεις.. Η αλαζονεία της εξουσίας!!!
Η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι παιχνίδι. Ούτε πεδίο μικροπολιτικής.
Τα ερωτήματα είναι ξεκάθαρα:
·Τηρήθηκαν οι όροι της Διακήρυξης και η νομοθεσία;
·Έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι;
·Ποιος επέτρεψε τη λειτουργία σε χώρο που δεν είχε εκμισθωθεί;
·Ο Δήμαρχος το γνώριζε;
Σε αυτά, καμία απάντηση. Μόνο ειρωνεία. Και μάλιστα για μία υπόθεση που συνδέεται με περιστατικό όπου τραυματίστηκε σοβαρά συμπολίτισσά μας.
Η κοινωνία απαιτεί θεσμική σοβαρότητα και ανάληψη ευθύνης.
Η Συμπαράταξη φέρνει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητά πλήρη ενημέρωση για την τήρηση των όρων της Διακήρυξης.
Η πραγματικότητα δεν κρύβεται. Η Λάρισα αξίζει διαφάνεια, όχι επικοινωνιακά κόλπα».