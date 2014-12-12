Σε ανακοίνωση της «Συμπαράταξης Λαρισαίων» αναφέρονται τα εξής:

«Αντί για σοβαρές απαντήσεις σχετικά με τη λειτουργία παιχνιδιών σε χώρο που δεν περιλαμβανόταν στη δημοπρασία της Εμποροπανήγυρης, η Δημοτική Αρχή του κου Μαμάκου επέλεξε ειρωνείες και ύβρεις.. Η αλαζονεία της εξουσίας!!!

Η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι παιχνίδι. Ούτε πεδίο μικροπολιτικής.

Τα ερωτήματα είναι ξεκάθαρα:

·Τηρήθηκαν οι όροι της Διακήρυξης και η νομοθεσία;

·Έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι;

·Ποιος επέτρεψε τη λειτουργία σε χώρο που δεν είχε εκμισθωθεί;

·Ο Δήμαρχος το γνώριζε;

Σε αυτά, καμία απάντηση. Μόνο ειρωνεία. Και μάλιστα για μία υπόθεση που συνδέεται με περιστατικό όπου τραυματίστηκε σοβαρά συμπολίτισσά μας.

Η κοινωνία απαιτεί θεσμική σοβαρότητα και ανάληψη ευθύνης.

Η Συμπαράταξη φέρνει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητά πλήρη ενημέρωση για την τήρηση των όρων της Διακήρυξης.

Η πραγματικότητα δεν κρύβεται. Η Λάρισα αξίζει διαφάνεια, όχι επικοινωνιακά κόλπα».