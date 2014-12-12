Στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων θα συζητηθεί το θέμα "Έλεγχος τήρησης των όρων της Διακήρυξης και παροχή εξηγήσεων για τη λειτουργία παιχνιδιών στον χώρο του λουνα παρκ της εμποροπανήγυρης" που πρότεινε η "Συμπαράταξη Λαρισαίων".

Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι "σύμφωνα με τη Διακήρυξη για τη μίσθωση των χώρων της φετινής Εμποροπανήγυρη, προβλεπόταν ρητά η εκμίσθωση του χώρου της Σκεπαστής Αγοράς Νεάπολης και του πέριξ αυτής χώρου, εξαιρουμένου του χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας του Λούνα Παρκ, όπως αποτυπώνεται στο τοπογραφικό σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης.

Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι οι όροι αυτοί δεν τηρήθηκαν και ότι ο συγκεκριμένος χώρος λειτούργησε χωρίς τη νόμιμη μίσθωση και χωρίς τον προβλεπόμενο διοικητικό έλεγχο.

Το γεγονός αυτό εγείρει μείζονα ζητήματα νομιμότητας, διαφάνειας και ευθύνης της Δημοτικής Αρχής.

Η βαρύτητα του ζητήματος εντείνεται ακόμη περισσότερο από το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης, με συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό συμπολίτισσάς μας.

Η Δημοτική Αρχή οφείλει να ενημερώσει με σαφήνεια το Δημοτικό Συμβούλιο και τους πολίτες:

Αν τηρήθηκαν οι όροι της Διακήρυξης,

Αν διενεργήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι,

Ποιος επέτρεψε τη λειτουργία των παιχνιδιών σε χώρο που δεν είχε εκμισθωθεί,

Αν υπήρξε γνώση ή αμέλεια από πλευράς Δήμου.

Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να οδηγήσει σε πλήρη και διαφανή ενημέρωση, με κατάθεση όλων των σχετικών εγγράφων και απόδοση ευθυνών όπου αυτές προκύπτουν.

Η ασφάλεια των πολιτών και η τήρηση της νομιμότητας δεν μπορεί να τίθενται σε δεύτερη μοίρα. Η κοινωνία της Λάρισας δικαιούται σαφείς απαντήσεις, και η Δημοτική Αρχή οφείλει να τις δώσει".