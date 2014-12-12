Επερώτηση προς τη Δημοτική Αρχή Λάρισας με θέμα: “Η αναστολή λειτουργίας δομών ΚΔΑΠ και ο σχεδιασμός για το μέλλον τους”, κατέθεσε η "Συμπαράταξη Λαρισαίων".

Αναλυτικά τα όσα αναφέρονται:

"Όπως γνωρίζετε, στη διάρκεια της Δημοτικής Αρχής Καλογιάννη αναπτύχθηκε ένα σημαντικό δίκτυο πιστοποιημένων εκπαιδευτικών δομών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ του Δήμου Λαρισαίων στα πλαίσια της συμμετοχής μας στο Δίκτυο της UNESCO των Learning Cities και της ονομασίας μας ως υποψήφιας πόλης Φιλικής για τα Παιδιά της UNICEF.

Παρά τα υπαρκτά προβλήματα της προηγούμενης περιόδου, τα θεσμικά κενά του πλαισίου, την πανδημία, τον συχνά αθέμιτο ανταγωνισμό από ιδιωτικά ΚΔΑΠ, κατά κοινή ομολογία τα δημοτικά ΚΔΑΠ προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στις οικογένειες, με πολλές δραστηριότητες και συμμετέχοντας σε σημαντικούς θεσμούς, όπως η Κατασκήνωση στην Πόλη.

Έμπειροι και ικανοί παιδαγωγοί, υπηρεσιακοί παράγοντες και αιρετοί με την παρουσία τους στήριξαν τις δομές και ενίσχυσαν την καθημερινή λειτουργία με καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, διαμορφώνοντας μια καλή πρακτική για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Τον Νοέμβριο του 2024 στα πλαίσια και πάλι μιας διαδικασίας λογοδοσίας ενημερωθήκαμε για την αναστολή λειτουργίας δύο δομών, του 4ου Δημοτικού και μιας από τις δυο δομές ΚΔΑΠ ΑμεΑ, για την μείωση πάνω από 50% του αριθμού των παιδιών που εξυπηρετούνται σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και για την προσωρινή μετακίνηση 7 εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων από τα ΚΔΑΠ στους παιδικούς σταθμούς. Μια πρόσθετη δυσκολία την ίδια περίοδο ήταν η απόφαση της Δημοτικής Αρχής για υπερδιπλασιασμό των τροφείων για κάποιες κατηγορίες οικογενειών χωρίς voucher (αύξηση από 10 ευρώ σε 25 για τις οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα 15000 έως 30000).

Ένα περίπου χρόνο μετά η Δημοτική Αρχή αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας άλλων δύο δομών, ενώ είναι διάχυτη στην τοπική αυτοδιοίκηση η ανησυχία για τον κίνδυνο για την λειτουργία των Κοινωνικών Δομών στην επόμενη περίοδο, που δημιουργεί κλίμα εργασιακής ανασφάλειας στους εργαζόμενους.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή δεσμεύτηκε προεκλογικά για ανάπτυξη ΚΔΑΠ σε κάθε συνοικία και αναβάθμισή τους.

Ερωτάται η Δημοτική Αρχή:

– Πόσες δημοτικές δομές ΚΔΑΠ θα λειτουργήσουν αυτή τη χρονιά; Ποιος είναι ο αριθμός των παιδιών ανά δομή που έχει κάνει εγγραφή; Ποιες ενέργειες προγραμματίζoνται για την αύξησή τους;

– Ποια προγράμματα θα εφαρμοστούν στη φετινή περίοδο και πότε προγραμματίζεται η έναρξή τους;

– Πόσοι παιδαγωγοί του Δήμου υποστηρίζουν σήμερα τις δομές ΚΔΑΠ; Πόσοι παιδαγωγοί έχουν μετακινηθεί σε άλλες δομές, για πόσο χρόνο και σε τι ειδικότητες; Πώς καλύπτεται το κενό τους;

– Ποιες ενέργειες έχουν γίνει αυτά τα δύο χρόνια για την αναβάθμιση των δημοτικών ΚΔΑΠ; Τι επενδύσεις έχουν γίνει για την καλύτερη λειτουργία τους, σε προσωπικό, εξοπλισμό και υποδομές;

– Υπάρχει σκέψη για μείωση των τροφείων για τις οικογένειες χωρίς voucher μετά τις αυξήσεις της προηγούμενης περιόδου;

– Πριν λίγο καιρό ενημερωθήκαμε επίσημα από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για πιθανή διακοπή λειτουργίας των Δημοτικών ΚΔΑΠ λόγω μείωσης του αριθμού των παιδιών και για απολύσεις εργαζομένων, απόφαση που στη συνέχεια ανατράπηκε. Ποιο είναι το σχέδιο της Δημοτικής Αρχής για το μέλλον των δημοτικών ΚΔΑΠ;”