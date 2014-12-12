Σε ανακοίνωση της "Συμπαράταξης Λαρισαίων" αναφέρονται τα εξής:

"Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το μέλλον των ΚΔΑΠ, περιμέναμε από τη Δημοτική Αρχή να παρουσιάσει με διαφάνεια τον σχεδιασμό της.

Διαψευστήκαμε. Αντί για συγκεκριμένα στοιχεία, ακούσαμε γενικόλογες αναφορές και διαβεβαιώσεις.

Η πραγματικότητα όμως δεν κρύβεται:

• Από τις 6 δημοτικές δομές σήμερα λειτουργούν μόλις 3, ενώ από τα 2 ΚΔΑΠ ΑμεΑ λειτουργεί μόνο 1.

• 12 εργαζόμενοι έχουν μετακινηθεί στους παιδικούς σταθμούς, αποδυναμώνοντας τις δομές.

• Τα τελευταία δύο χρόνια δεν έγινε καμία επένδυση σε υποδομές και εξοπλισμό.

• Οικογένειες, που δεν διαθέτουνvoucher, επιβαρύνθηκαν με υπερδιπλασιασμό των τροφείων.Την ώρα που η ίδια η Δημοτική Αρχή παραδέχεται ότι δυσκολεύεται να αυξήσει τον αριθμό των παιδιών που συμμετέχουν.

• Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος συνελήφθη ψευδόμενος, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι πράγματι είχε ενημερώσει για τον προβληματισμό της Δημοτικής Αρχής σχετικά με το μέλλον των ΚΔΑΠ και των θέσεων εργασίας.

Σήμερα, προσπαθεί να το αρνηθεί.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή είχε δεσμευθεί προεκλογικά για ανάπτυξη ΚΔΑΠ σε κάθε συνοικία και αναβάθμισή τους. Δύο χρόνια μετά, βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο: κλειστές οι μισές δομές, αποδυνάμωση και αβεβαιότητα.

Η ευθύνη είναι σαφής: η πολιτική επιλογή της σημερινής διοίκησης οδηγεί στη συρρίκνωση δομών που αναγνωρίστηκαν για την προσφορά τους από την UNESCO και τη UNICEF. Η σύνδεση της δήθεν «χρηστής διοίκησης» με το κλείσιμο των ΚΔΑΠ δεν μπορεί να αποτελεί ούτε άλλοθι ούτε δικαιολογία.

Η Συμπαράταξη Λαρισαίων θα συνεχίσει να αναδεικνύει τις ανάγκες των οικογενειών και των εργαζομένων, να απαιτεί διαφάνεια, σχεδιασμό και στήριξη των κοινωνικών δομών.

Η Λάρισα αξίζει ουσιαστική πολιτική για τα παιδιά και όχι υπεκφυγές."