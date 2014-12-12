Για επικοινωνιακά παιχνίδια της δημοτικής αρχής κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η "Συμπαράταξη Λαρισαίων" με αφορμή την υποδοχή εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς της πόλης.

Αναλυτικά:

“Η Δημοτική Αρχή Μαμάκου βρήκε… λόγο για φιέστα: έστησε υποδοχή εργαζομένων που ήδη υπηρετούν επί δέκα και πλέον χρόνια στους παιδικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ, επειδή – άκουσον, άκουσον – ανανεώθηκαν οι συμβάσεις τους. Μια τυπική διαδικασία, που γίνεται κάθε χρόνο, παρουσιάστηκε σαν σπουδαίο επίτευγμα. Συγχαρητήρια στην ομάδα επικοινωνίας!

Την ίδια ώρα, η πραγματική είδηση θάφτηκε: δύο ακόμη δημοτικά ΚΔΑΠ καταργούνται. Και για τα τρία που απέμειναν; Σιωπή. Ένας θεσμός που αγκαλιάστηκε από χιλιάδες οικογένειες και πρόσφερε κοινωνικό έργο, σβήνει σιγά-σιγά.

Σε μια περίοδο που απαιτείται σοβαρότητα και σχέδιο για τη διασφάλιση των δομών και της εργασίας των εργαζομένων, η Δημοτική Αρχή περιορίζεται σε επικοινωνιακά παιχνίδια. Οι Λαρισαίοι αξίζουν κάτι καλύτερο. ”