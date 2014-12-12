Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η Συμπαράταξη Λαρισαίων απευθύνει τις πιο θερμές ευχές σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Oπως αναφέρει ο επικεφαλής της δημοτικής ομάδας, Δημήτρης Δεληγιάννης "σε μια εποχή που η ανθρωπότητα δοκιμάζεται από πολέμους, κρίσεις και αβεβαιότητα – με τις εικόνες από τη Γάζα και άλλες εμπόλεμες περιοχές να μας υπενθυμίζουν το μέγεθος της ανθρώπινου πόνου – ο χώρος του Σχολείου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία. Είναι ο χώρος όπου καλλιεργείται η ειρήνη, η αλληλεγγύη, η συνεργασία, ο σεβασμός στον συνάνθρωπο.

Η μόρφωση δεν είναι απλώς γνώση.

Είναι το όπλο της κοινωνίας απέναντι στη βία, στον φανατισμό και στην αδικία.

Στο σχολείο μαθαίνουμε να ζούμε μαζί, να μοιραζόμαστε και να χτίζουμε γέφυρες κατανόησης και δημιουργίας.

Ας στηρίξουμε σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία όλοι, χωρίς εκπτώσεις, το δημόσιο σχολείο και το ρόλο του, τους δασκάλους των παιδιών μας. Τους το οφείλουμε.

Ευχόμαστε η φετινή χρονιά να είναι δημιουργική, με υγεία και πρόοδο για όλα τα παιδιά."