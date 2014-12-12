Σε ανακοίνωση της Συμπαράταξης Λαρισαίων σχετικά με την αναθεώρηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), αναφέρονται τα εξής:

"Η Συμπαράταξη Λαρισαίων παρακολουθεί με ενδιαφέρον τους κύκλους της Δημοτικής Αρχής Μαμάκου να εξαγγέλλουν με διαρροές (!) τη διοργάνωση… «θεσμικού διαλόγου» για την αναθεώρηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Η συμμετοχή των πολιτών στα ζητήματα αστικού σχεδιασμού είναι αυτονόητη, αλλά η Λάρισα έχει ήδη διανύσει σημαντική πορεία συμμετοχικότητας με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Απόστολου Καλογιάννη και τη Συμπαράταξη Λαρισαίων.

Καλό είναι οι «κύκλοι» του κ. Μαμάκου να γνωρίζουν πως, πέρα από τις διαβουλεύσεις όπου συμμετείχαν πολίτες και φορείς, η πόλη πρωτοπόρησε σε συμμετοχικές διαδικασίες που αναγνωρίστηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο: από το Συνέδριο «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στις Ελληνικές Πόλεις» (2019) και το Larissa Cycling Forum (2023), έως τη διεθνή πρωτοβουλία Act Now (2021) και τη διαδικτυακή διαβούλευση «Η Λάρισα που ρωτάει και μαθαίνει» για το ΣΒΑΚ.

Ανάμεσα στις επτά θεματικές διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε λιγότερο από δύο χρόνια —για τις οποίες η Λάρισα υπήρξε υποψήφια στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική— υπήρξε και διαβούλευση για τις μετακινήσεις, με συμμετοχή 1.447 πολιτών και ψηφιακή απήχηση 45.000 ατόμων.

Πρόσφατα, η πρωτοβουλία του ΤΕΕ αποτέλεσε ένα ακόμη βήμα διαλόγου. Από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε συνάντηση με την ομάδα εργασίας για να συζητήσουμε τα αποτελέσματα, κάτι που αναμένουμε να καθοριστεί με ευθύνη του ΤΕΕ.

Η πόλη δεν χρειάζεται να «ανακαλύψει» τη συμμετοχή. Χρειάζεται συνέπεια, θεσμικότητα και σεβασμό στους πολίτες. Η Συμπαράταξη στηρίζει κάθε ουσιαστικό διάλογο, αλλά δεν θα επιτρέψει να υποκατασταθεί ο διάλογος από την «επικοινωνία» του τίποτα.

Αναρωτιόμαστε και ελπίζουμε να διαψευστούμε … Μήπως η ΔΑ μέσα από ένα «νέο ερωτηματολόγιο» πάει να οδηγήσει σε πολιτικές επιλογές της που δεν έχει το θάρρος να δημοσιοποιήσει, εξυπηρετώντας αλήθεια τι και ποιον με τέτοια τακτική;

Ο διάλογος δεν είναι εργαλείο προβολής· είναι ευθύνη και πράξη δημοκρατίας".