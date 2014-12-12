Σε σχόλιο της Συμπαράταξης Λαρισαίων για το ταξίδι του Δημάρχου στο “Smart City Expo World Congress 2025”, αναφέρονται τα εξής:

“Στην εισήγηση προς τη Δημοτική Επιτροπή για την έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Δημάρχου Λαρισαίων κ. Θ. Μαμάκου στις 4-6 Νοεμβρίου 2025 στη Βαρκελώνη, αναφέρεται ότι «Φέτος, η Ελλάδα θα συμμετάσχει για πρώτη φορά με Εθνικό Περίπτερο» στο παγκόσμιο συνέδριο και έκθεση Smart City Expo World Congress 2025.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι διαφορετική. Η Ελλάδα είχε ήδη εκπροσωπηθεί στο ίδιο συνέδριο το 2022, και μάλιστα με το περίπτερο του Δήμου Λαρισαίων, σε συνεργασία με το δίκτυο Major Cities of Europe. Τότε, ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Διαμάντος, μαζί με υπηρεσιακά στελέχη, παρουσίασαν το βραβευμένο σύστημα ελέγχου του πεζοδρομημένου κέντρου με βυθιζόμενες μπάρες και αυτόματη αναγνώριση πινακίδων — ένα έργο που είχε σχεδιαστεί από ελληνική εταιρεία.

Το έργο αυτό είχε εντυπωσιάσει διεθνώς, αναδεικνύοντας τη Λάρισα ως παράδειγμα καινοτομίας και τεχνογνωσίας. Σήμερα, η ίδια δημοτική αρχή που απαξίωσε και άφησε εκτός λειτουργίας αυτό το πρωτοποριακό σύστημα, επικαλείται τη συμμετοχή της στο ίδιο συνέδριο για την… «υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων σε τοπικό επίπεδο».

Οι “έξυπνες πόλεις” δεν οικοδομούνται με ταξίδια και φωτογραφίες, αλλά με συνέπεια, συνέχεια και σεβασμό στο έργο που έχει ήδη παραχθεί”.