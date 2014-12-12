Σχετικά με την πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, η "Συμπαράταξη Λαρισαίων", σε ανακοίνωσή της, αναφέρει τα εξής:

"Η πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποκάλυψε, με τον πιο καθαρό τρόπο, την πλήρη κατάρρευση του αφηγήματος της Δημοτικής Αρχής για «ασφάλεια» και «διαφάνεια» στο Παζάρι της Λάρισας.

Η παραχώρηση του θεσμού σε έναν ιδιώτη, που παρουσιαζόταν ως «βήμα εκσυγχρονισμού», αποδείχθηκε επικοινωνιακή βιτρίνα, που κατέρρευσε με την πρώτη δοκιμασία.

Αντί σοβαρών απαντήσεων για τη λειτουργία παιχνιδιών στον χώρο του Λούνα Παρκ —που δεν περιλαμβάνονταν στη δημοπρασία— η Δημοτική Αρχή του κ. Μαμάκου επέλεξε να παραπλανήσει το Συμβούλιο.

Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, «ανακάλυψε» εκ των υστέρων νέο τοπογραφικό. Παιχνίδια ψυχαγωγίας βαφτίστηκαν… “μέσα προβολής προϊόντων” και χωροθετήθηκανανάμεσα σε πάγκους χαλβάδων και ταβέρνες!

Το αποτέλεσμα ήταν ένα θέατρο του παραλόγου, όπου η πραγματικότητα διαστρεβλώθηκε για να καλυφθεί η αμηχανία.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε αιφνιδιαστικά από τον Δήμαρχο κο Μαμάκο να εγκρίνει πρακτικά που συντάχθηκαν μόλις πριν 3 μέρες (!), όπου ενώ αναφέρονταν με έμφαση η καταστροφή ενός υπόγειου καλωδίου, δεν υπήρχε καμία απολύτως αναφορά στο σοβαρό ατύχημα συμπολίτισσας στον χώρο — σε ένα δήθεν “ακίνδυνο” παιχνίδι με ηλεκτρικά αυτοκινητάκια. Σαν να μη συνέβη ποτέ! Μια Δημοτική Αρχή που για το θέμα της μίσθωσης του χώρου επέλεξε να κρυφτεί πίσω από τους εργαζόμενους του Δήμου, που δεν εμπλέκονταν!

Ακόμη πιο αποκαλυπτική ήταν η δήλωση του Δημάρχου ότι μετά από τόσες ημέρες ούτε γνωρίζει ούτε θέλησε να μάθει πώς συνέβη το ατύχημα σε χώρο ευθύνης του Δήμου, γιατί θα ήταν… «παρέμβαση σε έργο άλλων»!

Μια στάση που προσβάλλει τη νοημοσύνη των πολιτών και απαξιώνει τον θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Συμπαράταξη Λαρισαίων θα συνεχίσει να υπηρετεί με συνέπεια τον θεσμικό της ρόλο, θέτοντας ερωτήματα για λόγους δημοσίου συμφέροντος – όσο κι αν αυτό ενοχλεί.

Γιατί η πόλη δεν βλάπτεται από την κριτική· βλάπτεται όταν η εξουσία αρνείται να λογοδοτήσει.

Η ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο."