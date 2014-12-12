Σε ανακοίνωση της Συμπαράταξης Λαρισαίων, αναφέρονται τα εξής:

«Με έκπληξη μάθαμε σήμερα ότι παιδί τρίτεκνης οικογένειας αναγκάζεται να επαναλάβει τη χρονιά στο Νηπιαγωγείο, γιατί το κράτος δεν μπόρεσε να του εξασφαλίσει μια θέση στην Α Δημοτικού στο σχολείο της γειτονιάς! Μετά από επικοινωνία με τον πατέρα του παιδιού, διαπιστώσαμε –δυστυχώς- ότι η είδηση είναι ακριβής.

Πράγματι, ένας πατέρας έγινε μπαλάκι ανάμεσα σε υπηρεσίες και κανονισμούς: Διεύθυνση Σχολείου, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δήμος Λαρισαίων.

Πράγματι, με δεδομένη την πληρότητα του τμήματος στο σχολείο της περιοχής του ως λύση έφτασαν να του προτείνουν, «γιατί το επιτάσσει ο νόμος», να μεταφέρει… και τα τρία παιδιά του (!) σε διαφορετικό σχολείο στις γειτονικές συνοικίες.

Πράγματι, ένα «πρωτάκι» αναγκάζεται να επαναλάβει τα νήπια, γιατί κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Εν ονόματι του νόμου…

Και πράγματι, το… άλλο παιδί (!) της οικογένειας δεν έγινε δεκτό στο ολοήμερο, γιατί έχουν εγγραφεί πολλά παιδιά!

Να βρεθούν λύσεις. Χθες. Με σεβασμό στην οικογένεια. Και στα παιδιά.

Επιχειρήσαμε ήδη μια πρώτη επικοινωνία με το Υπουργείο. Περιμένουμε και την επίσημη τοποθέτηση των αρμοδίων».