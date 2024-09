Mε ανοιχτή επιστολή προς τον δήμαρχο Λαρισαίων Θανάση Μαμάκο, ο επικεφαλής της "Συμπαράταξης Λαρισαίων" Δημήτρης Δεληγιάννης, αναφέρει τα εξής:

"Κε Δήμαρχε,

Με ενοχλούσε πάντοτε ως πολίτη ο ισοπεδωτικός λόγος και η λογική του «όλοι ίδιοι είναι», που απομακρύνει τους πολίτες από την πολιτική και βλάπτει τη Δημοκρατία. Ειδικά αυτήν τη δύσκολη για την κοινωνία μας περίοδο.

Μετά τις αλλεπάλληλες, όμως, υβριστικές προσωπικές επιθέσεις που φέρουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή σας, εντός και εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου, στο γνωστό φιλικό σας μέσο, χρειάζεται μια απάντηση. Όχι για να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Με τη λάσπη στον ανεμιστήρα δεν τα βάζεις.

Οφείλω, όμως, μια απάντηση για όλους εκείνους τους συμπολίτες επιστήμονες, που στελέχωσαν την επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου των Πολιτών. Για τους σημαντικούς εκπαιδευτές από όλη την Ελλάδα, που ανέλαβαν να υλοποιήσουν δωρεάν ή με ελάχιστη αμοιβή δεκάδες προγράμματα. Για τον φίλο της πόλης, καθηγητή του Columbia University Ted Fleming, σύμβουλο πολύτιμο στο εγχείρημα.

Και βέβαια, το χρωστώ σε μια προσωπικότητα με παγκόσμια αναγνώριση, που είχα την τύχη να είναι Δάσκαλός μου στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, τον Αλέξη Κόκκο, ομότιμο καθηγητή του ΕΑΠ και Πρόεδρο της Επιστημονικής Ένωσης της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέλος της ηγετικής ομάδας της Διεθνούς Ένωσης για την Μετασχηματίζουσα Μάθηση.

Ήταν τιμή για την πόλη που ένας επιστήμονας αυτού του διαμετρήματος πρόσφερε τις υπηρεσίες του για την πρώτη Ελληνική Πόλη που Μαθαίνει. Μας έφερε σε επαφή με παγκοσμίου φήμης επιστήμονες. Εκπαίδευσε στελέχη, μας καθοδήγησε και, όταν του ζητήθηκε, ανέλαβε προσωπικά την επιστημονική ευθύνη να δημιουργήσει το «Πανεπιστήμιο των Πολιτών». Στο φως της ημέρας, κύριε Δήμαρχε.

Με τη σημαντική συμβολή όλων αυτών και τη συνεργασία των φορέων, η Πόλη που Μαθαίνει, αν ακόμη δεν σας ενημέρωσαν, έχτισε θεσμούς σημαντικούς, την Κατασκήνωση στην Πόλη, το Κοινωνικό Φροντιστήριο, τις Σχολές Γονέων, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας, το Πανεπιστήμιο των Πολιτών με τους δεκάδες κύκλους μάθησης, το λευκό ταξί, τα ΚΔΑΠ Αμεα, τις διαβουλεύσεις μέσω NOVOVILLE.

H πόλη, κύριε Μαμάκο, αν το αγνοείτε, βραβεύτηκε από την UNESCO. Η Λάρισα έγινε παγκόσμια συντονίστρια στην Ενεργό Πολιτειότητα. Τo Πανεπιστήμιο των Πολιτών τιμήθηκε με το βραβείο Grundvig του European Association for the Education of Adults – EAEA και ήταν δυο φορές φιναλίστ για τα πανευρωπαϊκά βραβεία για την καινοτομία στην πολιτική. Το Υπουργείο Εσωτερικών μας συμπεριέλαβε στις καινοτόμες πρακτικές, που πρέπει οι υπόλοιποι δήμοι να μιμηθούν.

Έχετε επιλέξει να τα εξευτελίσετε όλα αυτά, κε Μαμάκο, αναζητώντας συμψηφισμούς. Την ίδια στιγμή που υποκριτικά δηλώνετε ότι τους θεσμούς θα τους συνεχίσετε. Πριν συμπληρώσετε καλά καλά 9 μήνες θητεία είστε αντιμέτωπος με τα προσωπικά σας αδιέξοδα και τα προεκλογικά γραμμάτια. Στην αδυναμία σας να δώσετε απαντήσεις για τις δύο προγραμματικές συμβάσεις των 215.000 ευρώ με υπεύθυνο των έργων τον ίδιο άνθρωπο, που αποδείχτηκε ότι ήταν (είναι;) συνεργάτης σας, σαν έτοιμος από καιρό προχωράτε σε δολοφονία χαρακτήρων.

Σε μια κανονική δημοκρατική κοινωνία η συμπολίτευση δημιουργεί και η αντιπολίτευση ελέγχει. Όχι, όμως, στη δική μας. Θέλετε να επιβάλετε σιωπητήριο μέσω λασπομαχίας. Δεν θα σας περάσει.

Δημήτρης Δεληγιάννης

Επικεφαλής Δημοτικής Ομάδας «Συμπαράταξη Λαρισαίων"