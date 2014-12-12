Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε, το βράδυ της Τετάρτης, ένας νεαρός μετά από συμπλοκή που σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Μύλου και Σίφνου.

Στο επεισόδιο μεταξύ νεαρών ατόμων ένας 23χρονος έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε στο πόδι έναν 22χρονο.

Στο σημείο έσπευσε η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέροντας στο νοσοκομείο τον τραυματία, ενώ συνελήφθη από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ το άτομο που τον μαχαίρωσε.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr