Εξασφαλισμένη απασχόληση με 1.500 ευρώ αρχικό μισθό θα έχουν όσοι νέοι επιλέξουν τη νέα ειδικότητα του τεχνίτη βιομηχανικών αυτοματισμών που δημιουργείται στην Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στη Λάρισα και στα Γρεβενά, καθώς όσοι νέοι ενταχθούν σε αυτήν θα μπορούν να αποκτήσουν όχι μόνο πρακτική εμπειρία αλλά και μόνιμη απασχόληση στον όμιλο Alfa Wood.

Όπως γράφει η Καθημερινή (Ρούλα Σακούρου) η διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Alfa Wood Group Βασίλης Αδαμόπουλος υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό την ενίσχυση της μαθητείας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης στον βιομηχανικό κλάδο.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας δημιουργείται η νέα ειδικότητα τεχνίτης βιομηχανικών αυτοματισμών στην Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) Μαθητείας Λάρισας, με παράλληλη λειτουργία τμήματος στις εγκαταστάσεις του ομίλου στα Γρεβενά. Ετσι, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου γνώσεις και πρακτική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ενώ θα έχουν εξασφαλισμένη επαγγελματική αποκατάσταση με αρχικές αποδοχές από 1.500 ευρώ μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ο όμιλος Alfa Wood Group δεσμεύθηκε να εξασφαλίσει θέσεις μαθητείας, να στηρίξει έμπρακτα την κατάρτιση των νέων, και να προσφέρει τεχνογνωσία και πραγματικές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Η κ. Χορμόβα δηλώνει στην εφημερίδα ότι σε μια εποχή που οι ανάγκες της βιομηχανίας εξελίσσονται ραγδαία, η σύμπραξη με έναν ισχυρό βιομηχανικό όμιλο όπως η Alfa Wood Group επιτρέπει στη ΔΥΠΑ να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες, να συνδέσει την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, να ενισχύσει την παραγωγικότητα και να συμβάλει ουσιαστικά στην τοπική και στην εθνική οικονομία.

Στην πράξη, με τη δημιουργία της νέας ειδικότητας του τεχνίτη βιομηχανικών αυτοματισμών δίνεται στους νέους και στις νέες της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας η δυνατότητα να αποκτήσουν υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες σε έναν τομέα αιχμής, με σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση και αξιοπρεπείς αποδοχές. Κι όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Alfa Wood Group Βασίλης Αδαμόπουλος, η εταιρεία του, ως ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο της, επενδύει τόσο στην τεχνολογική καινοτομία των εργοστασίων της όσο και στη συνεχή επιμόρφωση των εργαζομένων της.

B.M. kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Ρούλα Σαλούρου, Καθημερινή)