Στη υπογραφή σύμβασης για τη διαχείριση υπολειμμάτων εργασιών κλαδέματος, με ταυτόχρονο όφελος για το κοινωνικό του πρόγραμμα προχώρησε ο Δήμος Κιλελέρ στο πλαίσιο επίτευξης περιβαλλοντικών στόχων που αφορούν στην ανακύκλωση και στη μείωση αποβλήτων.

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος καλείται να διαχειριστεί σημαντικές ποσότητες υπολειμμάτων κλαδέματος είτε από εργασίες σε κήπους κατοικιών (ιδιώτες) ή από τη συντήρηση και περιποίηση κοινόχρηστων χώρων (άλση, πάρκα, πλατείες, πεζοδρόμια κ.ά.)

Η σύμβαση υπεγράφη ανάμεσα στον Δήμο Κιλελέρ και την εταιρεία Agrigas Ενεργειακή ΑΕ, με έδρα στη Λάρισα και προβλέπει ότι τα προϊόντα κλαδέματος θα οδηγούνται από τα οχήματα συλλογής του Δήμου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Η εταιρεία διαθέτει σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας, ενώ ταυτόχρονα παράγει καύσιμη ύλη τύπου πέλετ.

Με τη διάθεση των κλαδεμάτων στην «Agrigas» ΑΕ ικανοποιούνται βασικές απαιτήσεις της ιεράρχησης στην ορθή διαχείριση αποβλήτων, καθώς πραγματοποιείται ταυτόχρονα ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας, αλλά και μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Ως αντισταθμιστικό αντάλλαγμα – ανταποδοτικό όφελος από την υλοποίηση του προγράμματος, η AgrigasAE δεσμεύεται ότι θα αποδίδει στο Δήμο καύσιμη ύλη παραγωγής της π.χ. πέλετ το οποίο ο Δήμος μπορεί να το χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο του κοινωνικού του προγράμματος. Η ετήσια ποσότητα θα καθορίζεται αναλογικά.

Ο Δήμαρχος, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, δήλωσε: «Με στοχευμένες ενέργειες και συνεργασίες υλοποιούμε τον σχεδιασμό μας για την ενίσχυση της ανακύκλωσης στον Δήμο Κιλελέρ, σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπολειμμάτων διεργασιών. Τώρα και με τα υπολείμματα από τα κλαδέματα, δίνουμε την ευκαιρία σε όλους τους πολίτες να γίνονται πρωταγωνιστές και συμμέτοχοι στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ζωής όλων μας».

Τη σύμβαση υπέγραψαν εκ μέρους του Δήμου Κιλελέρ ο Δήμαρχος, Θανάσης Νασιακόπολουλος, παρουσία του ΑντιδημάρχουΠρασίνου Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας Τριαντάφυλλου Τσινούλη καθώς και της Γ.Γ. του Δήμου Βάνας Χλιάπη – Γκουνιαρούδη , ενώ εκ μέρους της Agrigas ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γεώργιος Παρασκευόπουλος.