Συναντήθηκαν οι Ταξιδευτές του ΠΟΚΕΛ – Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας, από την εκδρομή στη Λέρο το καλοκαίρι του 2025, στο Μουσείο Θεσσαλικής Ζωής, στην Ελάτεια νομού Λάρισας.

Οι οικοδεσπότες, Κώστας και Δέσποινα Συρμακέζη υποδέχθηκαν εγκάρδια τους φιλοξενούμενους και τους ξενάγησαν στους χώρους του Μουσείου, το οποίο είναι ένας πολυχώρος Προσομοίωσης Παραδοσιακών Αγροτικών Δραστηριοτήτων, όπου δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να «ζήσουν» την εμπειρία του παρελθόντος, συνδυασμένη με τη σύγχρονη τεχνολογία οπτικοακουστικών προβολών.

Οι Ταξιδευτές του ΠΟΚΕΛ έλαβαν τα δώρα τους (βιβλία, κείμενα, CD με μουσική, Dvd με φωτογραφίες), γεύτηκαν παραδοσιακές πίτες και γλυκά, ήπιαν παραδοσιακή λέρικη σουμάδα από πικραμύγδαλα, καθώς και βιολογικό λέρικο κρασί με αρμπαρόριζα και είδαν φωτογραφίες από την εκδρομή στο νησί. Αργότερα, συνομίλησαν ζωντανά με τον πρόεδρο του Κέντρου Πολιτισμού, Έρευνας & Ανάπτυξης Λέρου «Άρτεμις», Αντώνη Νταλλαρή, ο οποίος ανέφερε τα τρέχοντα σχέδια του Συλλόγου και τους ευχαρίστησε ξανά που τίμησαν τη Λέρο με την παρουσία τους.