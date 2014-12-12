Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στην Αρχαιολογική Συλλογή Φαρσάλων μεταξύ του Δημάρχου Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου και των μουσειολόγων που έχουν αναλάβει τη μουσειογραφική μελέτη του χώρου εκ μέρους του Δήμου Φαρσάλων, καθώς και των αρχαιολόγων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ολοκλήρωση της μουσειογραφικής μελέτης, η οποία αποτελεί σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση και την πλήρη λειτουργία της Αρχαιολογικής Συλλογής. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες του σχεδιασμού, η οργάνωση της έκθεσης των αρχαιολογικών ευρημάτων και οι τρόποι ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής των Φαρσάλων.

Ο Δήμαρχος Φαρσάλων εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία του έργου, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για την τοπική κοινωνία: «Η Αρχαιολογική Συλλογή Φαρσάλων αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο της ιστορίας και της ταυτότητας του τόπου μας. Με τη συνεργασία των ειδικών και τη στήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, κάνουμε ένα καθοριστικό βήμα ώστε ο χώρος αυτός να αποκτήσει τη θέση που του αξίζει στον πολιτιστικό χάρτη της Θεσσαλίας. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε το παρελθόν των Φαρσάλων, κάνοντάς το προσιτό και ελκυστικό σε όλους τους δημότες και επισκέπτες.»

Στη συνάντηση συμμετείχαν η αντιδήμαρχος κ. Σοφία Χατζηπλή, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας κ. Γιώργος Τουφεξής και οι αρχαιολόγοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας κ.κ. Σοφία Καραπάνου και Ειρήνη Ρώσσιου.