Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ αντιπροσωπείας της διοίκησης του Σωματείου "Φίλοι Μουσείου ΑΕΛ" και του Δήμαρχου Λαρισαίων Θανάση Μαμάκου αναφορικά με την σύμβαση παραχώρησης του χώρου στο AEL FC ARENA για την δημιουργία του Μουσείου της ΑΕΛ.

H ανακοίνωση:

"Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρούν οι διεργασίες αναφορικά με το πρότζεκτ δημιουργίας του Μουσείου της ΑΕΛ. Μια μέρα μετά από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του χώρου στο AEL FC ARENA, ξεκίνησε ο δεύτερος κύκλος των επαφών με τους φορείς της πόλης μας και η αρχή έγινε από τον Δήμο Λαρισαίων.

Με πιο συγκεκριμένα, πλέον, δεδομένα στα χέρια της, αντιπροσωπεία της διοίκησης του Σωματείου μας αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, Δημήτρη Κούρο, τον αντιπρόεδρο, Χάρη Γεωργούλα και τον Ταμία, Δημήτρη Κούρια, συναντήθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο με τον Δήμαρχο Λαρισαίων, κ. Θανάση Μαμάκο, θέτοντας επί τάπητος το ζήτημα της συμμετοχής του Δήμου στη χρηματοδότηση του έργου.

Ο κ. Μαμάκος, με την επιπλέον ιδιότητα και ενός εκ των ιδρυτικών μελών του Σωματείου μας «Φίλοι Μουσείου ΑΕΛ», δεσμεύτηκε να φέρει το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέτοντάς το ταυτόχρονα υπόψιν των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να προσδιοριστεί η προβλεπόμενη οδός για την εξασφάλιση των πόρων.

Εξάλλου, και ο ίδιος επανέλαβε την υποχρέωση του Δήμου Λαρισαίων να συμμετάσχει στην υλοποίηση του πρότζεκτ, το οποίο αποτελεί πεδίο ανάδειξης της αθλητικής, πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της πόλης μας.

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, μάλιστα, υπογράμμισε και την πρόθεση του Δήμου να συνδράμει όχι μόνο μέσω εξασφάλισης οικονομικών πόρων, αλλά και θέτοντας στη διάθεση του Σωματείου μας την τεχνογνωσία των υπηρεσιών και των υπαλλήλων τους, όπου αυτή μπορεί να φανεί χρήσιμη".