Επισκέψεις σε ιστορικά σχολεία της Πόλης και στα γραφεία της ομογενειακής εφημερίδας «Απογευματινή», στο πλαίσιο αποστολής που διοργάνωσε το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ).

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και σε μια ξεχωριστή συγκυρία πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη δημοσιογραφικής αποστολής στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην Κωνσταντινούπολη, που διοργάνωσε το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) με τη συμμετοχή μελών της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας (ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε), στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ενώσεων, τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και τη διατήρηση των δεσμών με τον Ελληνισμό της Πόλης.

Η συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα, τη στιγμή που στο Πατριαρχείο βρισκόταν σε εξέλιξη οι εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου για τον μήνα Οκτώβριο.

Παρά το ιδιαίτερα επιβαρυμένο πρόγραμμά του, ο Παναγιώτατος υποδέχθηκε προσωπικά τους Έλληνες δημοσιογράφους στον Πατριαρχικό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, μιλώντας με λόγια ουσίας για τον ρόλο της ενημέρωσης στον σύγχρονο κόσμο αλλά και τις πολύπλευρες δράσεις του Πατριαρχείου.

Η διοίκηση της ΕΣΗΕΜΘ και τα μέλη των δύο Ενώσεων ευχαρίστησαν θερμά τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη φιλοξενία και τη διαχρονική στήριξη του Πατριαρχείου σε ζητήματα ελευθερίας του λόγου, διαπολιτισμικού διαλόγου και κοινωνικής συνοχής. Ως ευλογία και ένδειξη τιμής, ο Παναγιώτατος προσέφερε σε όλους μια εικόνα και έναν σταυρό, συνοδεύοντάς τα με εγκάρδιες ευχές για δύναμη και συνέχιση του έργου τους.

Στο πλαίσιο της τριήμερης αποστολής, οι δημοσιογράφοι επισκέφθηκαν επίσης τη Μεγάλη του Γένους Σχολή όπου τους υποδέχθηκε ο διευθυντή της κ. Δ. Ζώτος και το Ζωγράφειο Λύκειο, όπου τους υποδέχθηκε ο διευθυντής του κ. Γ. Δεμιρτζόγλου, γνωρίζοντας από κοντά δύο εμβληματικούς θεσμούς- σύμβολα, της ιστορίας και της παιδείας.

Ιδιαίτερη στιγμή της αποστολής αποτέλεσε η επίσκεψη στα ιστορικά γραφεία της ομογενειακής εφημερίδας «Απογευματινή» που ιδρύθηκε το 1925 και φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια κυκλοφορίας. Πρόκειται για τη μοναδική εφημερίδα της ελληνικής ομογένειας στην Κωνσταντινούπολη, η οποία μάλιστα συνεχίζει να εκδίδεται στην ελληνική γλώσσα.

Την ελληνική δημοσιογραφική αποστολή υποδέχθηκε ο σημερινός εκδότης – διευθυντής κ. Μηνάς Βασιλειάδης, ο οποίος αποτελεί την τρίτη γενιά στο τιμόνι της εφημερίδας, συνεχίζοντας με προσήλωση και αγάπη το έργο του πατέρα του Μιχάλη Βασιλειάδη.

Τα γραφεία της εφημερίδας στεγάζονται εντός του κτηριακού συγκροτήματος όπου βρίσκεται ο Ιερός Ναός Εισοδίων της Θεοτόκου στο Πέρα, τον οποίο η ελληνική αποστολή είχε επίσης την ευκαιρία να επισκεφθεί και να θαυμάσει το περίλαμπρο εσωτερικό του, με τον πλούσιο διάκοσμο, τα μοναδικά αρχιτεκτονικά στοιχεία και τη βαριά ιστορική του αξία, που μαρτυρά τη μακρά παρουσία του Ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη.

Οι περιηγήσεις ολοκληρώθηκαν με επίσκεψη στον μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, όπου τα μέλη της δημοσιογραφικής αποστολής είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ένα ακόμη ζωντανό κομμάτι της ιστορίας και της πνευματικής κληρονομιάς του Ελληνισμού της Πόλης.

Τα μέλη της ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε στη συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στον Πατριαρχικό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι

Bιβή Μαργαρίτη, kosmoslarissa.gr