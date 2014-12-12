Συνάντηση εργασίας για το πρόγραμμα «Θεσσαλία»

Συνάντηση εργασίας με θέμα την πρόοδο του προγράμματος «Θεσσαλία» πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος «Θεσσαλία» σήμερα Τετάρτη στο ξενοδοχείο Imperial στη Λάρισα, παρουσία του Περιφερειάρχη Δημ. Κουρέτα, του αρμόδιου Διευθυντή για την Πολιτική Συνοχής στις χώρες της Νοτίου Ευρώπης κ. Nicola de Michelis, του υπεύθυνου για το Πρόγραμμα στην ίδια Διεύθυνση Γιάννη Σολομωνίδη και εκπροσώπων θεσμικών φορέων της Θεσσαλίας.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης του Διευθυντή Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. Nicola De Michelis αποτέλεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου έγινε ενημερωτική συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα. Ο κ. Κουρέτας τον ενημέρωσε -δείχνοντας τους σχετικούς χάρτες- για την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η Θεσσαλία μετά τον daniel, δίνοντας έμφαση σε όλα τα αντιπλημμυρικά έργα και αποκατάστασης των ζημιών, το τι έχει γίνει και τι απομένει να γίνει, κυρίως από την κυβέρνηση.

Στη συνέχεια συζητήθηκε η πορεία του προγράμματος «Θεσσαλία», με τον Ευρωπαίο παράγοντα να επισημαίνει την αναγκαιότητα διασύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα και την επιτάχυνση υλοποίησης των σχετικών προγραμμάτων.

Ακολούθως, ο Κοινοτικός παράγοντας ξεναγήθηκε στο Κέντρο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, από τον Περιφερειακό Συντονιστή του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας Δημήτρη Μπίκο, την προϊσταμένη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Ελεάννα Πορίχη και τον προϊστάμενο του Τμήματος Σχεδιασμού μέτρων πρόληψης και Σχεδίων αντιμετώπισης καταστροφών Γιάννη Χλόπσιο, τονίζοντας τον πολύ σημαντικό ρόλο που παίζει το Κέντρο στην διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων.

Αμέσως μετά ο Nicola De Michelis δήλωσε: Έχω πραγματικά εντυπωσιαστεί από το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας το οποίο κατασκευάστηκε τόσο γρήγορα και συστεγάζεται με την Περιφέρεια και τις κρίσιμες υπηρεσίες της, παρέχοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης και άμεσης παρέμβασης. Διαπιστώσαμε σε ζωντανή σύνδεση μέσω των διαδραστικών οθονών τα επίπεδα νερού που υπάρχουν μέσα στις πόλεις και την ευρύτερη περιοχή κι αυτό είναι εντυπωσιακό, αν σκεφτεί κανείς ότι δύο χρόνια πριν δεν υπήρχε τίποτα. Είναι σημαντικό για τη Θεσσαλία που υπάρχει αυτό το Κέντρο και ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει δεύτερος Daniel, αν και η περιοχή μου φαίνεται πιο καλά προετοιμασμένη».

Στη συνάντηση εργασίας που ακολούθησε στο ξενοδοχείο «Ιmperial» και μετά το καλωσόρισμα της προισταμένης της ΕΥΔ Πολυτίμης Γραββάνη (η οποία και συντόνιζε), o κ. Nicola de Michelis μίλησε για την Περιφέρεια που βίωσε δύσκολες καταστάσεις με τις πλημμύρες του daniel, σημειώνοντας ότι «από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάρα πολλά. Είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα για όλα αυτά τα ζητήματα και κυρίως για την Πολιτική Προστασία κι όσα πρέπει να γίνουν με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την οποία θα ζητήσουμε και την σχετική χρηματοδότηση. Θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η καινοτομία, η αστική ανάπτυξη είναι κρίσιμα για την ανάπτυξη των Περιφερειών και πρέπει να υλοποιηθεί η διαβούλευση στις Βρυξέλλες, για να είμαστε έτοιμοι όταν ξεκινήσει η συζήτηση για την αναθεώρηση του προγράμματος «Θεσσαλία 2021-27» για να προχωρήσουν πιο γρήγορα τα έργα της Θεσσαλίας. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα μπορούν να προσαρμοστούν και να αναδείξουν τις καινούργιες ευκαιρίες, όπως την διαχείριση υδάτων, τη στέγαση, τις βιομηχανικές πολιτικές, την ενέργεια. Και για αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα με τον Περιφερειάρχη, τους δημάρχους και τους εκπροσώπους των φορέων».

Ο ίδιος εξέφρασε τη βούληση να βοηθήσει για την ταχύτερη υλοποίηση του προγράμματος Θεσσαλία και κάλεσε τους φορείς να μην υποτιμήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα: «Ό,τι δεν λειτουργεί αφαιρέστε το και επενδύστε σε συγκεκριμένα έργα και όχι σε οράματα. Έχουμε τη διάθεση να εξετάσουμε κάθε πρόταση που θα υποβληθεί με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών για να τρέξουν γρηγορότερα τα προγράμματα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις των βασικών εταίρων του προγράμματος, δημάρχων, εκπροσώπων φορέων του επιχειρείν, της υγείας, της απασχόλησης οι οποίοι εξήραν την πολύ καλή συνεργασία που έχουν με την Περιφέρεια και προσωπικά τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, ζητώντας η διαχείριση των περιφερειακών κονδυλίων, ιδιαίτερα για την επιχειρηματικότητα να παραμείνει στις Περιφέρειες και να μην μεταφερθεί στην κεντρική εξουσία. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν στη συζήτηση αφορούσαν τα επιχειρηματικά προγράμματα, τη διαχείριση των νερών, την ενίσχυση της εργασίας και της απασχόλησης, την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και φυσικά την υλοποίηση έργων που έχουν ως στόχο την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας.

Με τη λήξη της συνάντησης εργασίας ακολούθησε ξενάγηση του Nicola de Michelis σε τρεις επιχειρήσεις του Νομού Λάρισας, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκά προγράμματα και διακρίνονται για τις καλές πρακτικές και τελευταίος σταθμός της περιοδείας ήταν το Μουσείο Τσιτσάνη στα Τρίκαλα.