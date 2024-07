Διακρατική συνάντηση του προγράμματος “FutureUp: Young players building the future of Europe - Η διαφορετικότητα ως μέσο για την ειρήνη και την ευημερία σε έναν αλληλένδετο κόσμο” πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου 2024. Το έργο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV)», ενώ ο Δήμος Λαρισαίων, συμμετείχε ως εταίρος - διοργανωτής της συνάντησης.

Το FutureUp υλοποιείται σε 8 διακρατικές συναντήσεις που πραγματοποιούνται στις πόλεις που συμμετέχουν στο έργο, με τη συμμετοχή και ενεργή εμπλοκή και άλλων τοπικών φορέων και πολιτών. Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχή των νέων στη γνώση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., την ανάγκη για διαπολιτισμικό διάλογο, την προώθηση και προστασία των ελευθεριών, την ισότητα και τη διαφορετικότητα.

Το εταιρικό σχήμα του FutureUp περιλαμβάνει ως Συντονιστή, τον Οργανισμό Associacio Plataforma Mozaika Per La Promocio De La Cultura Jueva De Catalunya (Ισπανία), ενώ τους λοιπούς εταίρους απαρτίζουν οι Οργανισμοί: Drustvo Za Razvijanje Prostovoljnega Dela Novo Mesto (Σλοβενία), Fajub - Federação Das Associações Juvenis Do Distrito De Braga (Πορτογαλία), Genista Research Foundation (Μάλτα), Asociatia Se Poate (Ρουμανία), Gemeente Rhenen (Ολλανδία) και A2030 (Ιταλία).

Το Πρόγραμμα

Αναλυτικά το πρόγραμμα της συνάντησης είχε ως εξής:

Την 1η μέρα της συνάντησης οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν το Δημαρχείο όπου ο Αντιδήμαρχος Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Στρατηγικού Σχεδιασμού κ. Κωνσταντίνος Καλόγερος, ο προϊστάμενος της Δ/νσης Επιχειρησιακού και Ψηφιακού Σχεδιασμού κ. Αβραάμ Λουτρίδης και η προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και προώθησης της Νέας Επιχειρηματικότητας κ. Λία Γκουντρουμπή καλωσόρισαν τους συμμετέχοντες στην πόλη.

Στη συνέχεια ακολούθησε παρουσίαση για τη λειτουργία και τις δράσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας σε θέματα διαφορετικότητας από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας κ. Αλέξανδρο Τσάτσο και ανοιχτή συζήτηση για το θέμα της ενεργής συμμετοχής των νέων στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με επίσκεψη στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης “Καινοτομία” όπου κ. Μιχάλης Τριανταφύλλου παρουσίασε τη λειτουργία και τις δράσεις του “Καινοτομία” το οποίο ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο “EASY” διοργάνωνε επίσης διακρατική συνάντηση στην πόλη μας. Έτσι οι συμμετέχοντες και των δύο έργων είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν συζητώντας γύρω από τις θεματικές, τους στόχους και τα αποτελέσματα των δύο έργων.

Το απόγευμα οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν το Φεστιβάλ Πηνειού, παρακολούθησαν την έναρξη, ενημερώθηκαν για την ιστορία και τις δράσεις του και συμμετείχαν σε δράση του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας.

Τη 2η μέρα οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στο ιστορικό κέντρο της πόλης από την ξεναγό Κωνσταντίνα Κόντσα με την ξενάγηση να ολοκληρώνεται στο Μύλο του Παππά. Εκεί παρακολούθησαν παρουσίαση του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Λάρισας από την υπεύθυνη κ. Μαρία Διάκου σχετικά με τη λειτουργία και τις δράσεις του Κέντρου. Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση γύρω από το θέμα της διαφορετικότητας, το προσφυγικό και πως αυτά αντιμετωπίζονται στις χώρες των συμμετεχόντων.

Το απόγευμα οι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε δράσεις του Φεστιβάλ Πηνειού ενώ δήλωναν ενθουσιασμένοι από την πόλη μας, τη διοργάνωση και το Φεστιβάλ Πηνειού.

Πληροφορίες

Να υπενθυμίσουμε ότι, τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα υλοποιούνται από το Δήμο Λαρισαίων και το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Νέας Επιχειρηματικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2413-500237, στον ιστότοπο:https://www.larissa-dimos.gr/el/enimerosi/europaika-programmataκαι στο email: euprojects@larissa.gov.gr, κ. Ευαγγελία Γκουντρουμπή (Προϊσταμένη του Τμήματος). Αναλυτικά στοιχεία για το έργο “FUTURE UP FREE EUROPE” θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.larissa-dimos.gr/el/cerv-futureup-free-europe.