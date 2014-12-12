Ο Βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Καπετάνος, είχε συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, κατά την οποία συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον αθλητισμό στη Λάρισα και συνολικά στη Θεσσαλία.

Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η κατάσταση του Σταδίου Αλκαζάρ, με τον κ. Καπετάνο να επισημαίνει την ανάγκη εφαρμογής της στατικής μελέτης σε πρώτη φάση στους χώρους που δεν επηρεάζουν την στατικότητα του γηπέδου και την άμεση χρηματοδότηση της εκ νέου αποκατάστασης του γηπέδου, ώστε να επαναλειτουργήσει με πλήρεις όρους ασφάλειας για αθλητές και φιλάθλους.

Επιπλέον, τέθηκε το ζήτημα της οικονομικής στήριξης των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό τους από τον «Daniel», με τον βουλευτή να τονίζει ότι δύο χρόνια μετά, πολλά σωματεία δεν έχουν ακόμη καταφέρει να επανέλθουν σε κανονική λειτουργία, όπως ενδεικτικά η Γιάννουλη και η Φαλάνη.

Συζητήθηκαν επίσης οι προτάσεις χρηματοδότησης έργων αθλητικών υποδομών που έχουν υποβάλει οι δήμοι του Νομού Λάρισας, με στόχο να ενταχθούν σε προγράμματα που θα επιτρέψουν στον αθλητισμό της Λάρισας και της Θεσσαλίας να βρεθεί σε τροχιά ανάπτυξης.

Ο κ. Καπετάνος δήλωσε:

«Το Αλκαζάρ είναι σύμβολο για τη Λάρισα και πρέπει να το ξαναδώσουμε στην πόλη μας ασφαλές και λειτουργικό. Παράλληλα, δεν ξεχνάμε τους ανθρώπους του ερασιτεχνικού αθλητισμού που συνεχίζουν να παλεύουν μετά τις φυσικές καταστροφές. Ο αθλητισμός είναι κοινωνική επένδυση και χρειάζεται σχέδιο, συνεργασία και πράξεις.

Ευχαριστώ θερμά τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, για το ουσιαστικό ενδιαφέρον, τη διάθεση συνεργασίας και τη δέσμευσή του να δρομολογηθούν λύσεις για τα αθλητικά ζητήματα του Νομού Λάρισας».

...