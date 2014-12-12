Μεγάλο αριθμό κτηνοτρόφων που υπέστησαν ανεπανόρθωτες ζημιές κυρίως από την ζωονόσο της Ευλογιάς μετά το φετινό Πάσχα, συνάντησε ο βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Καπετάνος, στο χωριό Αναγέννηση του Δήμου Κιλελέρ. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Κιλελέρ, κ. Βαγγέλης Παπαγιαννούλης.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρονται τα εξής:

Ο κ. Καπετάνος άκουσε προσεκτικά τους κτηνοτρόφους και συμμερίστηκε απόλυτα τη μεγάλη ζημιά που έχουν υποστεί, όχι μόνο στον Δήμο Κιλελέρ αλλά και σε όμορους Δήμους, όπως η Αγιά και τα Τέμπη, με την ελπίδα να μην εξαπλωθεί.

Οι κτηνοτρόφοι έθεσαν τρία καίρια αιτήματα στον Λαρισαίο βουλευτή για να μεταφερθούν προς την Ελληνική Πολιτεία:

1- Άμεση προκαταβολή του 50% της αποζημίωσης ανά ζώο που σφάχτηκε λόγω των ζωονόσων, σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

2- Στήριξη για την απώλεια εισοδήματος, είτε με το μοντέλο της Ισπανίας (100 ευρώ ανά ζώο), είτε με βάση τα τιμολόγια γάλακτος και κρέατος της τελευταίας τριετίας.

3- Αναστολή για τουλάχιστον ένα έτος στις φορολογικές, ασφαλιστικές και τραπεζικές υποχρεώσεις, πέραν της δυνατότητας ένταξης σε 72 δόσεις.

Ο Βουλευτής Λάρισας ο κ. Καπετάνος, δεσμεύτηκε να μεταφέρει άμεσα τα αιτήματα αυτά στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την ευλογιά και την πανώλη.

Σε επικοινωνία που είχε μάλιστα, με τον νέο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη, κανονίστηκε συνάντηση αντιπροσωπείας κτηνοτρόφων του Δήμου Κιλελέρ στην Αθήνα, στο τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Δήλωση Χρήστου Καπετάνου:

«Η κτηνοτροφία είναι η ψυχή της Θεσσαλίας και οφείλουμε να στηρίξουμε έμπρακτα τους ανθρώπους που σηκώνουν στις πλάτες τους την τοπική μας οικονομία. Οι ζημιές από τις ζωονόσους είναι τεράστιες καθώς έχουν θανατωθεί χιλιάδες ζώα και η Πολιτεία πρέπει να δώσει άμεσα λύσεις.

Οι κτηνοτρόφοι της περιοχής μας είναι στην πλειοψηφία τους έντιμοι οικογενειάρχες και αξίζουν την εμπιστοσύνη και τη στήριξη του κράτους. Δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τους λίγους που εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – οι οποίοι πρέπει να τιμωρηθούν ποινικά και να επιστραφούν τα χρήματα που καταχράστηκαν, με πλήρη διαφάνεια και ανακοίνωση των ονομάτων τους.

Στους κτηνοτρόφους μας που συνάντησα σήμερα δεν έδωσα υποσχέσεις και δεν θα μπορούσα άλλωστε.

Τους είπα μόνον με ειλικρίνεια ότι θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις ως Βουλευτής της υπαίθρου και της ΝΔ, ώστε τα νέα παιδιά που είδα σήμερα στην Αναγέννηση του Δήμου Κιλελέρ να συνεχίσουν την ενασχόλησή τους με την κτηνοτροφία και τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τους και την πολυπληθή παρουσία τους.

Για τον λόγο αυτό, επικοινώνησα με τον νέο Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα και έκανε δεκτό το αίτημά μου για συνάντηση με τους κτηνοτρόφους μας τις επόμενες ημέρες και τον ευχαριστώ θερμά.»