Τη Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου, επισκέφθηκε ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.) Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, κ. Φώτης Σερέτης.

Ο κ. Σερέτης ενημέρωσε τη Γενική Γραμματέα για την υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και για τις δράσεις που υλοποιούνται με σκοπό την αναβάθμιση των υποδομών, του εξοπλισμού και των υπηρεσιών υγείας στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Υγειονομικής Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Μετά τη συνάντηση, η κα Ρένα Καραλαριώτου δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά υποδέχθηκα σήμερα τον Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ., κ. Φώτη Σερέτη. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και η φροντίδα της αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Στη σημερινή μας συνάντηση με τον κ. Σερέτη είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ για σημαντικές δράσεις που υλοποιούνται ώστε να ενισχυθούν οι υγειονομικές δομές και να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες υγείας σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα στηρίξει με όλες της τις δυνάμεις κάθε πρωτοβουλία που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών και διασφαλίζει ότι η δημόσια υγεία παραμένει ισχυρή και αποτελεσματική».