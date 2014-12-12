Τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα επισκέφτηκαν μέλη της Σερβικής επιχειρηματικής αποστολής, τα οποία βρίσκονται στη Λάρισα προσκεκλημένα του Επιμελητηρίου.

Την αποστολή συνόδευσε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας Χρήστος Γιακουβής και ο Σύμβουλος Υποστήριξης Επιχειρήσεων Νίκος Σκυβαλίδας, ενώ συμμετείχαν η Maja Markovic ( Περιφερειακή Διευθύντρια Κρούσεβατς του Επιμελητηρίου) και η Aleksandra Aleksic (Συντονίστρια του Τομέα Βιομηχανίας στο Περιφερειακό Επιμελητήριο Κρούσεβατς).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα μέλη της sερβικής αντιπροσωπείας παρουσίασαν τις επιχειρηματικές δυνατότητες που προσφέρει η Ελεύθερη Ζώνη της Σερβίας, υπογραμμίζοντας τα πλεονεκτήματα που δημιουργεί για τις επενδύσεις και τη συνεργασία με ξένες επιχειρήσεις. Παράλληλα, απηύθυναν ανοιχτή πρόσκληση στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας να επισκεφθεί το Κρούσεβατς, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών στον εμπορικό και οικονομικό τομέα.

Από την πλευρά του, ο κ. Κουρέτας τόνισε ότι βλέπει θετικά την προοπτική στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο επιμελητηρίων, καθώς αυτή μπορεί να συμβάλει στην εξωστρέφεια και την προώθηση των προϊόντων και των δύο περιοχών, οι οποίες διαθέτουν κοινά παραγωγικά χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας, Χρήστος Γιακουβής σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση υπογράμμισε: «Εκπροσωπώντας το Επιμελητήριο Λάρισας, επισκεφθήκαμε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας μαζί με τη Διευθύντρια του Περιφερειακού Τμήματος του Κρούσεβατς του Επιμελητηρίου της Σερβίας και με τη Συντονίστρια του Τομέα Βιομηχανίας. Ενημερώσαμε τον Περιφερειάρχη για το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ των Επιμελητηρίων και για την επιχειρηματική αποστολή των 15 Σέρβων επιχειρηματιών που είναι σε εξέλιξη και για τις Β2Β συναντήσεις που πραγματοποιούνται με Λαρισαϊκές επιχειρήσεις.

Θεωρούμε τη συμμετοχή της Περιφέρειας σημαντική στην ανάπτυξη και στην υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας μεταξύ των δύο περιοχών και στην προώθηση των τοπικών μας προϊόντων στη Σερβική αγορά».